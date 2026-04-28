Prenons un exemple volontairement simple pour poser les bases.



Une agence dépense 1 500 euros par mois sur Google Ads. Ce budget génère 30 demandes de devis qualifiées dans le mois.



CPL = 1 500 / 30 = 50 euros par lead.



Son équipe commerciale transforme 20% de ces devis en réservations, soit 6 clients par mois.



CAC = 1 500 / 6 = 250 euros par client acquis.



Son panier moyen est de 4 500 euros par voyage. La marge sur ce panier est de 18%, soit 810 euros.



810 euros de marge pour 250 euros investis : le ratio est de 3,2 pour 1.



C'est un niveau sain pour ce secteur. Si ce même client revient une deuxième fois dans les 3 ans, la LTV double, et le ratio devient encore plus favorable rétrospectivement.



C'est pourquoi les agences qui travaillent leur fidélisation peuvent se permettre un CAC plus élevé que celles qui ne font jamais de deuxième vente.



Ce calcul fonctionne dans les deux sens. Avec le même budget de 1 500 euros et un taux de transformation qui tombe à 10%, le CAC passe mécaniquement à 500 euros. Sur une marge de 810 euros, le modèle reste à l'équilibre mais ne laisse aucune place à l'erreur. En dessous de 8% de transformation, il devient difficile à justifier.