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Marie Eve Liecht (Nura Voyages) nous a quittés

gérante de Nura Voyages


Marie-Eve Liecht, gérante de Nura Voyages, agence basée à Herrlisheim-près-Colmar nous a quittés en début de semaine.


Rédigé par le Jeudi 11 Juin 2026 à 13:35

Marie-Eve Liecht, gérante de Nura Voyages - Photo Nura Voyages
Marie-Eve Liecht, gérante de Nura Voyages - Photo Nura Voyages
Dream Yacht
C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Marie-Eve Liecht, gérante de Nura Voyages, agence basée à Herrlisheim-près-Colmar et spécialisée dans l'organisation de voyages de groupes sur mesure.

Très investie dans la profession, elle siégeait au conseil d'administration des Entreprises du Voyage Grand Est et était également membre des Femmes Chefs d'Entreprises de Colmar (FCE).

Toute l'équipe de TourMaG adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.


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Commentaires

1.Posté par Bertrand BILLEREY le 11/06/2026 14:03 | Alerter
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Quelle bien triste nouvelle !
Nous prions ses proches d'accepter nos sincères condoléances.
http://www.fab-travel.com

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