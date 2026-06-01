Marie Eve Liecht (Nura Voyages) nous a quittés

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Marie-Eve Liecht, gérante de Nura Voyages, agence basée à Herrlisheim-près-Colmar et spécialisée dans l'organisation de voyages de groupes sur mesure.



Très investie dans la profession, elle siégeait au conseil d'administration des Entreprises du Voyage Grand Est et était également membre des Femmes Chefs d'Entreprises de Colmar (FCE).



Toute l'équipe de TourMaG adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.