Bon plan croisière : Jusqu'à 60% de réduction sur le 2ème passager pour les départs 2026 !

Une promotion exclusive sur CentralCruise !
Sur son site, CentralCruise met en avant une offre exceptionnelle qui permet d'obtenir jusqu'à 60 % de réduction sur le deuxième passager, accompagnée, selon certaines croisières, d'une remise pouvant atteindre 200 € par cabine.
Comme toute offre à durée limitée, cela ne sera possible que sur certaines croisières. Ainsi, les cabines qui bénéficient de cette réduction peuvent rapidement être réservées, notamment sur les itinéraires les plus recherchés. Autrement dit, si vous attendez trop longtemps, il est fort probable que la remise ne soit plus disponible !
Avec plus de 15 ans d'expérience, CentralCruise accompagne ses clients avant, pendant et après leur réservation, avec un conseiller dédié et sans frais de dossier. Parmi les avantages de l'agence, en plus des 60% de réduction sur le deuxième passager, vous avez la possibilité de voyager avec plus de 30 compagnies partenaires pour un large choix de destinations, et des réservations sans frais de dossier.
Comme toute offre à durée limitée, cela ne sera possible que sur certaines croisières. Ainsi, les cabines qui bénéficient de cette réduction peuvent rapidement être réservées, notamment sur les itinéraires les plus recherchés. Autrement dit, si vous attendez trop longtemps, il est fort probable que la remise ne soit plus disponible !
Avec plus de 15 ans d'expérience, CentralCruise accompagne ses clients avant, pendant et après leur réservation, avec un conseiller dédié et sans frais de dossier. Parmi les avantages de l'agence, en plus des 60% de réduction sur le deuxième passager, vous avez la possibilité de voyager avec plus de 30 compagnies partenaires pour un large choix de destinations, et des réservations sans frais de dossier.
Comment profiter de ce bon plan pour votre future croisière ?
Vous ne savez pas comment profiter de ce bon plan ? Pas de panique, cette offre est accessible en seulement quelques étapes. Avant de réserver, il est néanmoins recommandé de vérifier que la croisière que vous souhaitez répond bien aux conditions de la promotion, afin de bénéficier de votre réduction.
La première étape consiste à choisir un itinéraire qui correspond à vos envies. CentralCruise propose des croisières vers de nombreuses destinations, avec différentes compagnies, plusieurs ports de départ et des durées de séjour très variées. Quel que soit votre budget, vous pouvez ainsi choisir un voyage adapté à votre période de départ et à vos envies.
Toutes les croisières ne sont pas concernées par cette réduction, raison pour laquelle il est nécessaire de contrôler que la croisière figure bien parmi les offres promotionnelles, et que des cabines sont encore disponibles.
D'ailleurs, n'oubliez pas que les promotions étant proposées sur une sélection de croisières, leur disponibilité évolue en fonction des réservations d'heure en heure !
Une fois votre choix validé et la promotion confirmée, il ne vous reste plus qu'à finaliser la réservation. Pour cela, quand cela est nécessaire, CentralCruise accompagne les voyageurs pendant cette étape, et propose même plusieurs solutions de paiement.
Choisir une croisière sur CentralCruise
La première étape consiste à choisir un itinéraire qui correspond à vos envies. CentralCruise propose des croisières vers de nombreuses destinations, avec différentes compagnies, plusieurs ports de départ et des durées de séjour très variées. Quel que soit votre budget, vous pouvez ainsi choisir un voyage adapté à votre période de départ et à vos envies.
Vérifier la disponibilité de la croisière et l'application de la promotion
Toutes les croisières ne sont pas concernées par cette réduction, raison pour laquelle il est nécessaire de contrôler que la croisière figure bien parmi les offres promotionnelles, et que des cabines sont encore disponibles.
D'ailleurs, n'oubliez pas que les promotions étant proposées sur une sélection de croisières, leur disponibilité évolue en fonction des réservations d'heure en heure !
Réserver sa croisière
Une fois votre choix validé et la promotion confirmée, il ne vous reste plus qu'à finaliser la réservation. Pour cela, quand cela est nécessaire, CentralCruise accompagne les voyageurs pendant cette étape, et propose même plusieurs solutions de paiement.
Et vous, quelle sera la destination de votre choix ?
2026 est une occasion rêvée de partir découvrir le monde en croisière. Que vous recherchiez le soleil, des paysages naturels ou un circuit riche en découvertes culturelles, de nombreuses destinations sont accessibles.
La Méditerranée reste une destination incontournable pour une première croisière. Elle permet de découvrir plusieurs pays au cours d'un même voyage, avec des escales dans des villes historiques et des stations balnéaires réputées. Les départs depuis Marseille, Barcelone, Gênes ou encore Venise offrent de nombreuses possibilités d'itinéraires sur CentralCruise.
Pour celles et ceux qui rêvent de plages de sable blanc, d'eaux turquoise et d'un climat tropical, les Caraïbes restent une destination très appréciée. Sur CentralCruise, vous retrouverez des compagnies qui proposent des départs pendant toute la saison hivernale qui arrive, avec différents itinéraires pour mieux découvrir les îles au cours d'une même croisière.
Les voyageurs attirés par les paysages spectaculaires pourront privilégier les fjords de Norvège ou l'Europe du Nord. Entre les montagnes, les cascades, les villages côtiers et les longues journées estivales, ces itinéraires offrent une expérience totalement différente des croisières en Méditerranée.
Enfin, les îles grecques séduisent par leur patrimoine historique, leurs villages blanchis à la chaux et leurs eaux cristallines. Cette destination vous permettra d'alterner entre les visites culturelles, la détente en bord de mer et la découverte de plusieurs îles au fil des escales, tout en profitant des conditions climatiques particulièrement agréables.
La Méditerranée
La Méditerranée reste une destination incontournable pour une première croisière. Elle permet de découvrir plusieurs pays au cours d'un même voyage, avec des escales dans des villes historiques et des stations balnéaires réputées. Les départs depuis Marseille, Barcelone, Gênes ou encore Venise offrent de nombreuses possibilités d'itinéraires sur CentralCruise.
Les Caraïbes
Pour celles et ceux qui rêvent de plages de sable blanc, d'eaux turquoise et d'un climat tropical, les Caraïbes restent une destination très appréciée. Sur CentralCruise, vous retrouverez des compagnies qui proposent des départs pendant toute la saison hivernale qui arrive, avec différents itinéraires pour mieux découvrir les îles au cours d'une même croisière.
Les fjords et l'Europe du Nord
Les voyageurs attirés par les paysages spectaculaires pourront privilégier les fjords de Norvège ou l'Europe du Nord. Entre les montagnes, les cascades, les villages côtiers et les longues journées estivales, ces itinéraires offrent une expérience totalement différente des croisières en Méditerranée.
Les îles grecques
Enfin, les îles grecques séduisent par leur patrimoine historique, leurs villages blanchis à la chaux et leurs eaux cristallines. Cette destination vous permettra d'alterner entre les visites culturelles, la détente en bord de mer et la découverte de plusieurs îles au fil des escales, tout en profitant des conditions climatiques particulièrement agréables.