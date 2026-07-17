Riyadh Air privilégie Boeing à Airbus

En parallèle,Avec cette levée d’options, la compagnie porte à 31 le nombre total d’A350-1000 commandés fermement, devenant par la même occasion le premier opérateur de ce modèle en Arabie saoudite.Ces investissements stratégiques doivent permettre à la compagnie de répondre à la hausse de la demande de transport de passagers et de fret.