Riyadh Air privilégie Boeing à Airbus

La compagnie saoudienne Riyadh Air a profité du salon de Farnborough pour accroître simultanément ses commandes auprès de Boeing et d’Airbus.
Le transporteur a concrétisé l’achat de 28 Boeing 787 supplémentaires et de six Airbus A350-1000. Cette double opération vise à préparer l’expansion de son réseau long-courrier vers plus de 100 destinations internationales d’ici à 2030.
Dans le cadre de l’accord conclu avec le constructeur américain Boeing, la compagnie concrétise des options posées en 2023 pour 28 appareils.
Cet engagement comprend la conversion de 20 options vers la version 787-10, intégrant ainsi pour la première fois le plus grand modèle de la famille Dreamliner au sein de sa flotte. Une fois les processus finalisés, le portefeuille de commandes fermes du transporteur atteindra un total de 67 Boeing 787.
Le transporteur a concrétisé l’achat de 28 Boeing 787 supplémentaires et de six Airbus A350-1000. Cette double opération vise à préparer l’expansion de son réseau long-courrier vers plus de 100 destinations internationales d’ici à 2030.
Dans le cadre de l’accord conclu avec le constructeur américain Boeing, la compagnie concrétise des options posées en 2023 pour 28 appareils.
Cet engagement comprend la conversion de 20 options vers la version 787-10, intégrant ainsi pour la première fois le plus grand modèle de la famille Dreamliner au sein de sa flotte. Une fois les processus finalisés, le portefeuille de commandes fermes du transporteur atteindra un total de 67 Boeing 787.
Riyadh Air aura 67 Boeing contre 50 Airbus
En parallèle, Riyadh Air consolide son partenariat avec l’avionneur européen Airbus en confirmant l’achat de six A350-1000.
L’accord s’inscrit dans le cadre de l’engagement initial pris en 2025, portant sur une capacité maximale de 50 appareils.
A lire : L'Arabie Saoudite, futur centre de gravité pour le trafic aérien au Moyen-Orient ?
Avec cette levée d’options, la compagnie porte à 31 le nombre total d’A350-1000 commandés fermement, devenant par la même occasion le premier opérateur de ce modèle en Arabie saoudite.
Ces investissements stratégiques doivent permettre à la compagnie de répondre à la hausse de la demande de transport de passagers et de fret.
L’accord s’inscrit dans le cadre de l’engagement initial pris en 2025, portant sur une capacité maximale de 50 appareils.
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Avec cette levée d’options, la compagnie porte à 31 le nombre total d’A350-1000 commandés fermement, devenant par la même occasion le premier opérateur de ce modèle en Arabie saoudite.
Ces investissements stratégiques doivent permettre à la compagnie de répondre à la hausse de la demande de transport de passagers et de fret.