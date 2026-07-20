Louisiane, Texas : le Sud des USA où toutes les cultures se rencontrent

Louisiane – Texas
Profitez d'un combiné de ces deux états pour parcourir les routes étonnantes du Sud des USA : la Louisiane et le Texas, deux territoires où se croisent et se mêlent les cultures, et dont les identités métissées n'ont d'égales 😊…
✈ Arrivée en Louisiane
Étrange et mystérieux territoire à la mixité indienne, coloniale européenne, acadienne et créole, la Louisiane des bayous intrigue et étonne ses visiteurs par son histoire faite de rencontres et de brassages venus d'ailleurs.
On y remonte le temps sur les rives du Mississippi : à l'époque, le Roi Louis XIV envoie ses hommes sur ces terres marécageuses hostiles en leur faisant croire que le sol regorgeait d'or et de pierres précieuses… leur rencontre avec les Indiens Houmas, sédentarisés sur le delta, marque déjà les prémices d'un Sud à la croisée des peuples. Vient ensuite le faste des plantations et de la société wasp qui s'y installe, sans oublier l'esclavage et la liberté enfin retrouvée. Puis arrivent les Cajuns, ce groupe d'individus venu de France, d'abord immigré au Canada en Acadie, puis chassé et installé désormais dans les bayous de Louisiane, où sa culture se mêle à celle des tribus indiennes locales.
Ces terres accueillent ainsi un joyeux mélange d'histoires d'immigrants et de peuples qui a laissé une richesse culturelle incroyable : héritiers des wasp des plantations, des Acadiens des bayous, des Indiens Houmas et des communautés créoles et africaines-américaines, tous ont façonné ensemble l'identité si particulière de la Louisiane. La fameuse musique blues et jazz, née de ce métissage, berce la fréquentation des clubs de French Men Street, tandis qu'une succulente gastronomie créole et française, colorée et épicée, mélange d'influences françaises, africaines, espagnoles et amérindiennes, vous attend à La Nouvelle-Orléans !
On y remonte le temps sur les rives du Mississippi : à l'époque, le Roi Louis XIV envoie ses hommes sur ces terres marécageuses hostiles en leur faisant croire que le sol regorgeait d'or et de pierres précieuses… leur rencontre avec les Indiens Houmas, sédentarisés sur le delta, marque déjà les prémices d'un Sud à la croisée des peuples. Vient ensuite le faste des plantations et de la société wasp qui s'y installe, sans oublier l'esclavage et la liberté enfin retrouvée. Puis arrivent les Cajuns, ce groupe d'individus venu de France, d'abord immigré au Canada en Acadie, puis chassé et installé désormais dans les bayous de Louisiane, où sa culture se mêle à celle des tribus indiennes locales.
Ces terres accueillent ainsi un joyeux mélange d'histoires d'immigrants et de peuples qui a laissé une richesse culturelle incroyable : héritiers des wasp des plantations, des Acadiens des bayous, des Indiens Houmas et des communautés créoles et africaines-américaines, tous ont façonné ensemble l'identité si particulière de la Louisiane. La fameuse musique blues et jazz, née de ce métissage, berce la fréquentation des clubs de French Men Street, tandis qu'une succulente gastronomie créole et française, colorée et épicée, mélange d'influences françaises, africaines, espagnoles et amérindiennes, vous attend à La Nouvelle-Orléans !
Poursuite sur le Texas
Partez dans les étoiles avec la visite de la NASA.
Baladez-vous sur le chaleureux Riverwalk de San Antonio, véritable carrefour culturel où l'influence mexicaine se ressent à chaque pas : gastronomie tex-mex, mariachis, marchés colorés et architecture hispanique dialoguent avec l'héritage texan.
Découvrez le show des vrais cowboys : les éleveurs de bétail jouent du lasso à Dallas, dans la pure tradition du Texas rural.
Mangez un vrai steak barbecue façon Texas !
Écoutez l'histoire des riches propriétaires terriens texans selon J.R. Ewing, la force de ce personnage de série télévisée à l'univers impitoyable, qui incarne l'autre visage du Texas : celui des grandes fortunes terriennes héritées des traditions wasp, aujourd'hui en dialogue permanent avec la culture mexicaine omniprésente sur ce territoire.
Baladez-vous sur le chaleureux Riverwalk de San Antonio, véritable carrefour culturel où l'influence mexicaine se ressent à chaque pas : gastronomie tex-mex, mariachis, marchés colorés et architecture hispanique dialoguent avec l'héritage texan.
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Mangez un vrai steak barbecue façon Texas !
Écoutez l'histoire des riches propriétaires terriens texans selon J.R. Ewing, la force de ce personnage de série télévisée à l'univers impitoyable, qui incarne l'autre visage du Texas : celui des grandes fortunes terriennes héritées des traditions wasp, aujourd'hui en dialogue permanent avec la culture mexicaine omniprésente sur ce territoire.
Before : Géorgie – Tennessee – Mississippi
Approfondissez votre voyage Deep South en débutant votre parcours par l'histoire du blues et de la libération des droits civils américains : Atlanta, ville natale de Martin Luther King, Nashville, berceau de la country music américaine, Memphis et ses studios de musique historiques, les bourgades mystiques du Tennessee et du Mississippi dont sont originaires les plus grands artistes blues qui ont marqué l'histoire de la musique : Chuck Berry, Elvis Presley, BB King, Muddy Waters, Sam Cooke…
After : Floride
Revamerica Tours, réceptif DMC basé aux Etats-Unis s’engage à répondre aux besoins des agences et touropérateur en misant sur des produits de qualité a un prix accessible pour révéler aux voyageurs les émotions positives et les plus beaux souvenirs de voyages.
En France – Product manager : Charline
charline@revamericatours.com
Aux Usa- Dmc Director: Cathy & Pierre
cathy@revamericatours.com
www.revamericatours.ORG
>> Revamerica Tours dans l'Annuaire DESTIMAG
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