Louisiane, Texas : le Sud des USA où toutes les cultures se rencontrent

Étrange et mystérieux territoire à la mixité indienne, coloniale européenne, acadienne et créole, la Louisiane des bayous intrigue et étonne ses visiteurs par son histoire faite de rencontres et de brassages venus d'ailleurs.



On y remonte le temps sur les rives du Mississippi : à l'époque, le Roi Louis XIV envoie ses hommes sur ces terres marécageuses hostiles en leur faisant croire que le sol regorgeait d'or et de pierres précieuses… leur rencontre avec les Indiens Houmas, sédentarisés sur le delta, marque déjà les prémices d'un Sud à la croisée des peuples. Vient ensuite le faste des plantations et de la société wasp qui s'y installe, sans oublier l'esclavage et la liberté enfin retrouvée. Puis arrivent les Cajuns, ce groupe d'individus venu de France, d'abord immigré au Canada en Acadie, puis chassé et installé désormais dans les bayous de Louisiane, où sa culture se mêle à celle des tribus indiennes locales.



Ces terres accueillent ainsi un joyeux mélange d'histoires d'immigrants et de peuples qui a laissé une richesse culturelle incroyable : héritiers des wasp des plantations, des Acadiens des bayous, des Indiens Houmas et des communautés créoles et africaines-américaines, tous ont façonné ensemble l'identité si particulière de la Louisiane. La fameuse musique blues et jazz, née de ce métissage, berce la fréquentation des clubs de French Men Street, tandis qu'une succulente gastronomie créole et française, colorée et épicée, mélange d'influences françaises, africaines, espagnoles et amérindiennes, vous attend à La Nouvelle-Orléans !