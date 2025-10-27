L’Ouest Américain Autrement

Chaque journée a été pensée pour créer du sens et du rythme :



• Les grands espaces pour la contemplation : le Grand Canyon, les arches naturelles de Moab, les hoodoos de Bryce.

• Les traditions vivantes : repas et échanges avec les Navajos, visites des pueblos, découverte des cultures amérindiennes et hispaniques du Nouveau-Mexique.

• L’histoire et le patrimoine : églises franciscaines, missions espagnoles, architecture adobe, villages d’artistes.

• La modernité et le glamour : la magie de Las Vegas, la créativité de Los Angeles, la douceur de Santa Monica et Venice Beach.



Ce parcours alterne harmonieusement nature spectaculaire, culture vivante et patrimoine américain, tout en laissant place à des moments de détente et de découverte personnelle.



Tarifs à partir de 2 599 USD par personne en base double (groupe de 45 à 47 participants).



Des formules adaptées aux petits groupes (SUV ou minibus) sont également disponibles, avec un accompagnement sur mesure et un rythme plus exclusif.



Le tout avec un bon niveau de prestations incluant :



• 13 nuits d’hôtels

• 23 repas mentionnés (eau, thé ou café inclus)

• L’ensemble des visites et entrées selon le programme

• Les services d’un guide francophone tout au long du circuit

• Les taxes et services inclus

