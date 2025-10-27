TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
L'Ouest Américain Autrement


Un circuit exclusif 6 États – 13 nuits
Explorez la légende de l’Ouest sous un nouvel angle.
Départs 2026 – Tarifs groupes et mini-groupes sur demande.


Rédigé par le Lundi 27 Octobre 2025

© Charline Vuillemin - Revamerica Tours
© Charline Vuillemin - Revamerica Tours
Assurever
Revamerica Tours présente « L’Ouest Américain Autrement », un circuit premium de 13 nuits à travers six États emblématiques des États-Unis : Arizona, Nouveau-Mexique, Colorado, Utah, Nevada et Californie.
Pensé pour une clientèle haut de gamme en quête d’authenticité, ce programme combine le confort d’une organisation experte avec la richesse d’un itinéraire culturel et paysager exceptionnel.

Ce voyage propose une approche différente de l’Ouest américain : plus intime.
Une expérience complète : des grands espaces mythiques aux cités chargées d’histoire, des réserves navajos aux métropoles scintillantes de la côte Pacifique.

Un itinéraire d’exception – 6 États, 13 nuits, une immersion totale

De Phoenix à Los Angeles, ce circuit soigneusement construit offre une progression harmonieuse entre nature, culture et modernité.
L’itinéraire traverse les plus beaux paysages de l’Ouest tout en intégrant des rencontres et des expériences inédites.

Les points forts

• Découverte des sites naturels majeurs : Grand Canyon, Monument Valley, Canyon de Chelly, Arches, Bryce Canyon, Zion National Park, Vallée de Feu.
• Immersion culturelle : territoires Navajos, pueblos du Nouveau-Mexique, villes coloniales espagnoles de Santa Fe et Taos.
• Exploration urbaine : Albuquerque, Las Vegas et Los Angeles, entre tradition et modernité.
• Expériences exclusives : déjeuner navajo au pied d’une mesa, nuit sur le paquebot historique Queen Mary, déjeuner sur un rooftop d’Hollywood, et possibilité d’une excursion en train à vapeur à Durango.
© Queen Mary - Revamerica Tours
© Queen Mary - Revamerica Tours


Une création signée Revamerica Tours


Conçu pour répondre aux attentes d’une clientèle francophone premium, ce programme met l’accent sur :

L’expertise logistique : 30 ans de savoir-faire sur le continent américain, partenariats locaux fiables et sélection rigoureuse des prestataires.
L’accompagnement professionnel : un guide francophone expérimenté pendant tout le circuit.
Le confort : transport en autocar climatisé, minibus ou SUV selon la taille du groupe, pour garantir sérénité et flexibilité.
Des hébergements de confort supérieur ou aux situations privilégiées par rapport aux hôtels standards américains, pour optimiser le parcours.

Un produit idéal pour une clientèle premium

Ce circuit s’adresse aux amateurs de voyages culturels et d’expériences authentiques, souhaitant découvrir l’Ouest américain autrement que par les itinéraires classiques.

Il convient parfaitement à :

• des groupes privatifs haut de gamme,
• des clubs de voyageurs ou comités d’entreprise,
• des clients FIT souhaitant un accompagnement complet,
• ou des petits groupes souhaitant un confort personnalisé.

L’équilibre entre grands sites emblématiques et découvertes moins connues (comme Window Rock, Taos ou Canyon de Chelly) apporte une réelle valeur ajoutée à ce produit, distinct des circuits standards proposés sur le marché.
© Charline Vuillemin - Revamerica Tours
© Charline Vuillemin - Revamerica Tours

Un fil conducteur : authenticité, culture et émotions

Chaque journée a été pensée pour créer du sens et du rythme :

Les grands espaces pour la contemplation : le Grand Canyon, les arches naturelles de Moab, les hoodoos de Bryce.
Les traditions vivantes : repas et échanges avec les Navajos, visites des pueblos, découverte des cultures amérindiennes et hispaniques du Nouveau-Mexique.
L’histoire et le patrimoine : églises franciscaines, missions espagnoles, architecture adobe, villages d’artistes.
La modernité et le glamour : la magie de Las Vegas, la créativité de Los Angeles, la douceur de Santa Monica et Venice Beach.

Ce parcours alterne harmonieusement nature spectaculaire, culture vivante et patrimoine américain, tout en laissant place à des moments de détente et de découverte personnelle.

Tarifs à partir de 2 599 USD par personne en base double (groupe de 45 à 47 participants).

Des formules adaptées aux petits groupes (SUV ou minibus) sont également disponibles, avec un accompagnement sur mesure et un rythme plus exclusif.

Le tout avec un bon niveau de prestations incluant :

• 13 nuits d’hôtels
• 23 repas mentionnés (eau, thé ou café inclus)
• L’ensemble des visites et entrées selon le programme
• Les services d’un guide francophone tout au long du circuit
• Les taxes et services inclus
© Charline Vuillemin - Revamerica Tours
© Charline Vuillemin - Revamerica Tours

Une logistique maîtrisée et un accompagnement professionnel

Revamerica Tours assure un suivi personnalisé à chaque étape : confirmation rapide des disponibilités, gestion des acomptes, assistance locale francophone, et flexibilité dans l’ajustement des prestations selon le profil du groupe.

Un voyage de légende, entre nature, culture et mythe.
Six États en un seul itinéraire : un concentré de l’Amérique de l’Ouest.
Une approche premium et francophone, avec un accompagnement expert.
Des expériences exclusives : Queen Mary, train historique, repas navajo, Rooftop à Hollywood.
Un équilibre idéal entre découverte, confort et authenticité.
Des options privatives et sur mesure pour les petits groupes.

L’Ouest Américain Autrement

Un itinéraire grandiose, une expérience authentique, une promesse d’émotions inoubliables.
Offrez à vos voyageurs le privilège de découvrir l’Ouest américain autrement.

Revamerica Tours – Votre partenaire spécialiste de l’Amérique du Nord

Présent sur le territoire américain depuis plusieurs décennies, Revamerica Tours est reconnu pour son savoir-faire réceptif, sa rigueur opérationnelle et son sens du détail.

Notre mission : offrir aux agences partenaires des produits fiables, différenciants et valorisants, capables de séduire une clientèle haut de gamme en quête d’expériences fortes et d’un accompagnement francophone de qualité.

Contactez nous :
Nous vous accompagnerons dans la mise en avant de ce produit exclusif, adaptable à vos marchés et à vos clients.
© Charline Vuillemin - Revamerica Tours
© Charline Vuillemin - Revamerica Tours


L'Ouest Américain Autrement

Revamerica Tours, réceptif DMC basé aux Etats-Unis s’engage à répondre aux besoins des agences et touropérateur en misant sur des produits de qualité a un prix accessible pour révéler aux voyageurs les émotions positives et les plus beaux souvenirs de voyages.





