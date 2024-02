Circuit groupes USA : Cap au Sud avec REVAMERICA TOURS

Etrange et mystérieux territoire à la mixité indienne, coloniale européenne, acadienne et créole pour les bayous la Louisiane intrigue et étonne ses visiteurs par son histoire, ses histoires venues d’ailleurs :

On y parle des rives du Mississipi : à l’époque du Roi Louis XIV envoie ses hommes sur ces terres marécageuses hostiles en leur faisant croire que le sol regorgeait d’or et de pierres précieuses… leur rencontre avec les indiens Houmas sédentarisés sur le delta, le faste des Plantations sans oublier l’esclavage et la liberté enfin retrouvée, les cajuns ce groupe d’individus venus de France d’abord immigré au Canada en Acadie puis chassé et installé désormais en Louisiane. Ces terres accueillent un joyeux mélange d’histoires d’immigrants qui a laissé une richesse culturelle incroyable : la fameuse musique blues et jazz berce la fréquentation des clubs de French Men Street et une succulente gastronomie colorée et épicée vous attend à La Nouvelle Orléans !