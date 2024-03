USA GROUPES Combiné MIAMI & BAHAMAS à partir de $1095/personne*

Durée séjour 6 nuits sur place :

3 nuits à South Beach en hôtel 4 étoiles+

3 nuits en formule All inclusive à Grand Bahama en hôtel 4 étoiles

*Tarif groupe sur la base de 45 participants

1. Aéroport / Miami

Arrivée à l’aéroport Miami.

Accueil et assistance d’un guide francophone pour le transfert et l’installation à votre hôtel.

Diner libre.

Nuit.



2. Miami Tour de ville de Miami : Downtown et ses gratte-ciels, Miami Beach avec son célèbre quartier Art Déco, Brickell Avenue,le petit Wallstreet de Miami,Coconut Grove, village d’artistes et de bohème, Coral Gables avec ses maisons d’architecture hispanique, ses terrains de golf et le fameux quartier de Miracle Mile en terminant par Little Havana,la petite Havane anime par les Cubains jouant aux dominos, aromatisé par le café cubain et ou l’anglais n’est pas nécessaire !!!



Déjeuner à Bayside



Temps libre à Bayside Market pour le shopping



En option

Route pour les Everglades, connu sous le nom de ‘alligator road’

Visite de la réserve nationale des Everglades, mystérieuse voie navigable appelée « River of Grass » (Fleuve d’herbes) a la végétation luxuriante. Elle protège un des écosystèmes les plus fragiles de la planète. La majeure partie des marécages est couverte d'une herbe coupante pouvant atteindre 1 à 3 m au-dessus de la surface de l'eau dont la densité empêche tout passage en dehors des voies d'eau naturelles. Par endroits, on pourrait se croire en pleine forêt vierge. Une végétation luxuriante d'acajous, de cyprès, de mangroves, de palmiers, de chênes verts, de lauriers et d'autres plantes résistant au sel recouvre les nombreux îlots présents dans les Everglades. La faune est particulièrement riche : alligators, pumas, ratons laveurs, flamants, pélicans, aigles, lamantins, alligators ainsi que plus de 300 espèces d'oiseaux.

Visite des Everglades en airboat ( hydroglisseur) ! $/personne inclus airboat, guide et bus



Croisière (1h30) le long de la magnifique Bay de Biscayne où vous pouvez découvrir le littoral de Miami : downtown, le port de Miami, Fisher Island, la baie des milliardaires : les maisons de stars Shaquille O’Neal, Gloria Estefan, Sean “Diddy” Combs, Jennifer Lopez et d’autres…

$ par personne ( hors bus/assistance guide)



Croisière « Miami Vice » sur bateau rapide durée 45 minutes. $/personne ( hors bus/assistance guide)

Diner libre et nuit.

3. Fort Lauderdale / Port ferry pour Freeport Grand Bahama Transfert au Port de Fort Lauderdale.

Embarquement à bord du ferry à destination de Freeport Grand Bahama !

Déjeuner libre à bord.

Ticket ferry non inclus +$/personne aller-retour TTC.

Bagages non inclus :

+$/petite valise

+$/grande valise

Option 3 cocktails inclus par trajet $/personne

Arrivée à Freeport sur Grand Bahama et transfert en autocar à l’hôtel assure par notre contact local.

Séjour libre en formule all inclusive.



A FAIRE A GRAND BAHAMA ISLAND : Découvertes des parcs naturels en canoe kayak Pêche au gros, Robinson Crusoe cruise party, Bahamas Mama diner Cruise & show, Sunset cruise Nager avec les dauphins Sortie snorkeling ou plongées avec le centre de plongées certifié PADI de l' hôtel La visite du jardin botanique Garden of the Groves à Freeport Shopping, détente et dégustation de conches ou soirées musicales & danses du jeudi au dimanche au Market Place de Port Lucaya Casino ou golf à Port Lucaya Balades en vélo, voiture ou scooter dans les forêts de pins maritimes autour de l' hôtel ou à la découverte des villages anciens de West End à Sweeting Point Et tant d ' autres activités au sein du Resort...( tennis, club sports, farniente, plage, aquagym...).



Immergé au coeur d'un immense domaine préservé de 10ha, bordant une très grande plage de sable blanc, à quelques minutes de la trépidante station balnéaire Port Lucaya, des vlllages bahaméens si colorés, des parcs naturels et de leurs écosystèmes uniques , l' hôtel Viva Wyndham Fortuna beach vous offre 274 chambres, tout confort, (2 Lits queen size, TV &Tel, grande salle de bains, dressing, balcon ou terrasse ) entièrement rénovées dont 3 nouvelles catégories de chambres.

Installation à votre hôtel pour un séjour en formule All Inclusive.



Séjour au Viva Wyndham Fortuna Beach All Inclusive.

Jours 4, 5 Séjour à Grand Bahama en All inclusive

* Découvrir cette ile (seulement à 90 kms des côtes de la Floride) a la végétation tropicale avec ses plages de sable doux comme le velours ou l’eau turquoise et transparente permet d’admirer toutes sortes de poissons aux couleurs variées.



* Faire des activités récréatives : Visiter le Lucayan National Park, nager avec les dauphins, pêche au gros et bien sur tous les sports aquatiques, scuba, snorkeling, jet ski, planche à voile, kayaking et ski nautique.



*Profiter le dernier jour de faire du shopping hors taxe à Freeport et flâner dans les marchés typiques bahamiens.



LES OPTIONS :



Kayak et mangrove $ Cette visite comprend la visite du parc national Lucayan et des grottes, Suivi d'une aventure guidée en kayak

entre les criques de la forêt de mangrove, à la fin vous aurez le temps de vous détendre sur la plage de Gold

Rock, avant de vous conduire au Garden of the Grove où vous pourrez acheter votre déjeuner.

Il est recommandé : serviette de plage, maillot de bain et une bouteille d'eau.



Excursion en Jeep $ Explorez l'île de Grand Bahama lors d'une passionnante excursion en Jeep. Parcourez divers sites

emblématiques tels que le Coopers Castle, les écoles, les églises, le bazar et le marché, tout en bénéficiant des

commentaires instructifs de votre guide touristique sur l'histoire de l'île. Accordez- vous un moment de détente

sur la plage, puis clôturez votre journée au Garden of the Grove, où vous aurez l'opportunité d'acheter votre

déjeuner.



Snorkeling avec les Tortues $ Profitez d’un tour en voiture de 45 minutes pour vous rendre à Turtle Bay, au cours duquel vous pourrez

apprécier un tour sur la magnifique côte ouest de notre île. Une fois arrivé, vous recevrez les règles pour faire du

snorkeling. Dans des eaux peu profondes, vous enfilerez votre matériel de snorkeling et chercherez les tortues

sauvages cachées dans les reliefs des herbiers marins. Il y a des grandes chances que vous rencontriez des raies.

- Durée totale : 3-4 heures

- Les participants doivent savoir nager

- Ceux qui ne nagent pas, peuvent apprécier la plage.



Rencontre / Nage avec les Dauphins $ Quand vous arrivez, vous serez amené à la zone de rencontre sur un quai flottant autour d’une grande zone de

baignade (10 – 15 pieds / 5-6 mètres de profondeur). Assis au bord de l’eau. Les visiteurs rentrent dans l’eau par

paire pour passer du temps de qualité avec les dauphins pendant 15 – 20 minutes.

Il est recommandé de prendre une serviette et un maillot de bains.



Bicyclette Électrique $ Dégourdissez-vous les jambes et découvrez l'île de Grand Bahama à vélo lors de cette visite amusante. Avec un

guide local, naviguez vers des sites et monuments populaires sur un vélo électrique. Visitez deux plages et

déjeunez dans un restaurant local tout en découvrant l’histoire et la culture de l’île en cours de route.

- Photos envoyées par e-mail après la visite

- Prise en charge et retour à l'hôtel inclus



Visite de la Plage des Pirates $ C’est une visite guidée de l’une de nos grottes sur l’île. Appréciez une promenade sur une passerelle dans la

mangrove. Vous trouverez ensuite un de nos trésors cachés, Gold Rock Creek Beach. Profitez d’un peu de temps

sur la plage ou fût filmé le célèbre film « Pirates des Caraïbes » avec plein de soleil, sable et mer !

Il est recommandé de prendre une serviette et un maillot de bains.



Snorkeling a Rainbow Reef $ Profitez d’un trajet de 15 minutes en bateau pour atteindre le splendide récif de corail, la Fish Farm. Pendant

environ une heure de snorkeling dans 7 à 15 pieds (2 à 5m) d’eau, admirez ce paradis sous-marin pendant que

vous êtes captivé par des couleurs magnifiques.



Un Bateau à Fond Vitré $ Observez le monde sous-marin des Bahamas pendant un voyage de 90 minutes sur un bateau à fond vitré.

Naviguez sur l’eau cristal des Bahamas tout en observant les coraux, requins, bancs de poisson tropicaux et peutêtre

des dauphins.

Portez des vêtements que vous pouvez mouiller (il faut marcher dans l’eau en sortant du bateau).



City Tour $ Découvrez l'île de Grand Bahama avec une visite de la ville qui vous mènera aux monuments tels que le quartier

résidentiel, le célèbre marché appelé « Port Lucaya », le centre-ville et huit miles de rochers sur la côte ouest de

l'île. Vous aurez un bref aperçu du mode de vie des Bahamas.



Explorez Grand Bahama avec un ‘all in one’ $ Explorez Grand Bahama durant 6 heures avec un tour ‘all in one’ qui vous emmènera de la cote est à la cote

ouest de l’ile. Ce tour inclus le parc national Lucayan avec la Gold Rock Creek Beach (ou ils ont filmé le film

Pirates des Caraïbes), cela inclus également le Garden of the Grooves, le marché ‘Port Lucaya’ et le centre-ville.

Profitez du passage au marché pour gouter le cocktail ‘Bahama Mama’, célèbre boisson aux Bahamas.



Plongée subaquatique

Expérimentez la vie sous-marine ; c’est votre première opportunité de rejoindre le monde de la plongée.

Une expérience inoubliable que vous devez tester dans les Bahamas !

6. Grand Bahama Freeport / Fort Lauderdale/ Miami Beach Journée libre à l’hôtel.

Transfert en fin de journée au port de Freeport et embarquement à destination de Fort Lauderdale. (ticket non inclus).

Diner libre à bord du bateau.

Arrivée à Fort Lauderdale. Transfert à Miami Beach.

Nuit.



7. Miami Beach / Aéroport Miami Temps libre pour profiter des derniers moments à South Beach.

Visite du quartier branché de Wynwood en vélo, ancien quartier d’usines qui a été totalement transformé dans les années 2000. Désormais c’est le royaume des galeries d’art contemporain et du street art qui s’impose avec force et couleur. $/personne incluant assistance guide, bus et location de vélo.



Fin de nos services.



Le prix comprend



6 nuits d’hôtel selon catégorie indiquée 6 petits-déjeuners 6 repas mentionnés Guide francophone pendant toute la durée du circuit y compris sur le séjour aux Bahamas. Autocar pour les visites mentionnées et transferts Les entrées et les visites selon le programme Les Taxes et services

Le prix ne comprend pas



De gratuité ni repérage ( nous consulter) Ticket ferry non inclus +$/personne aller-retour TTC. Hors bagages $/petite valise / $/grande valise ou vol intérieur (réservation à la charge de l’agence).

Les autres repas Eventuelles surcharges carburant toute l’année Les pourboires pour le chauffeur ($ par jour) et le guide ($ par jour) Les arrivées et les retours individuels à l’aéroport







Transfert à l’aéroport en bus assiste d’un guide.Fin de nos services.



