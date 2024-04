Bon plan New-York pour vos groupes et GIR

● Métro 49 St/7 Av. à 5 minutes à pied● 5e avenue à 5 minute à pied● Madison Square Park à 8 minutes à pied● 230th Fifth Rooftop Bar à 6 minutes à pied● Empire State Building à 10 minutes à pied● Chinatown à 29 minutes à pied● Little Italy à 33 minutes à pied● Pont de Brooklyn à 18 minutes à pied● Metro Whitehall St. à 1 minutes à pied● Croisière Statue Liberté à 8 minutes à pied● Wall Street à 6 minutes à pied● Un séjour libre à Manhattan oui mais avec une activité sympa incluse 😊 :● NYC FUN : Inclus un jeu de piste dans Manhattan !● NYC LIBERTY : Inclus la croisière de la Statue de la Liberté et Ellis Island avec guide et transferts !● NYC SPIRIT : Inclus la visite guidée de Harlem et la messe Gospel le dimanche !● NYC NBA : Inclus 1 billet pour un match des Knicks au Madison Square Garden !