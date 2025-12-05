Air France va-t-elle s'attaquer de nouveau aux bases de province ?

Face au changement d’habitudes des voyageurs français, le niveau d’activité du réseau aérien domestique a très fortement baissé en faveur du train.



La baisse atteint même 60 % pour les allers-retours journée.



" Nous sommes étonnés par ces arguments, car les vols sont pleins sur Marseille.



De plus, nous avons autour de Marignane et dans la région tout un écosystème industriel dynamique. Ils nous enlèvent simplement nos rotations pour les donner à Transavia, " peste le représentant.



Toujours selon la direction, l’activité des PNC (Personnels Navigants Commerciaux) basés en province, à Marseille, Toulouse et Nice, a donc fortement baissé, d’environ -30 % d’heures de vol annuelles par rapport à leurs confrères situés à Paris, nous affirme un porte-parole de la compagnie.



Pour le représentant des salariés régionaux, l'ambiance anxiogène de l'enceinte parisienne, notamment le soir, ne joue pas en faveur de la proposition.



" Pourquoi la population des provinces ne ferait-elle que des choses pénibles, sans aucun intérêt ? Nous sommes une variable d'ajustement.



En plus de ne plus avoir de réseau, nous voyagerons seuls. Nous avons regardé, sur 41 rotations que nous pourrions faire, nous en aurions 31 en PNC isolé.



Le but, à terme, c'est de nous balader, de nous épuiser et, au final, de fermer les bases, " imagine le syndicaliste de l'UNAC.



Après concertation, il est prévu d’organiser un rassemblement pacifique, sans perturbation ni dérangement des voyageurs, sur le parvis de Marignane, autour des fêtes de fin d'année.



Du côté de la direction, à aucun moment il ne nous a été confirmé une volonté de fermer ces bases régionales.



" Cette expérimentation a donc pour objectif de maintenir les bases PNC province, qui pourraient être menacées si nous ne réagissons pas.



Nous sommes dans la droite ligne de la communication au moment du projet Orly. Le sujet de la réorganisation et de la transformation du réseau domestique, ce n'est pas un sujet PNC de province, mais de trafic, " nous explique un porte-parole de la compagnie.