Transavia France lance sa saison hiver avec plus de 30 nouvelles destinations

Une offre enrichie entre soleil d'hiver, culture et destinations polaires


Pour l'hiver 2025-2026, Transavia France enrichit son programme avec plus de 30 nouvelles destinations au départ de Paris-Orly et des régions françaises. Entre soleil, cultures lointaines et escapades hivernales, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM offre aux voyageurs une palette de séjours variés.


Rédigé par le Vendredi 21 Novembre 2025

Transavia France lance sa saison hiver avec plus de 30 nouvelles destinations - Depositphotos.com, @adameq2
Transavia France, la filiale low-cost du groupe Air France-KLM, étoffe son offre pour l'hiver 2025-2026, avec plus de 30 nouvelles routes au départ de Paris-Orly et de plusieurs régions françaises.

Parmi les destinations phares de cette saison, le Maroc reste en tête. Marrakech devient accessible depuis Toulouse, Lille, Biarritz et Deauville, tandis qu’Agadir est désormais desservie depuis Montpellier, Rennes, Toulouse, Brest et Lille.

Les voyageurs au départ de Bordeaux et Marseille peuvent, quant à eux, s’envoler vers Dakhla, ville de plus en plus prisée.

Le Cap Vert bénéficie également d’un renforcement de l’offre hivernale. Quatre îles - Sal, Praia, Boa Vista et Sao Vicente - sont desservies depuis plusieurs aéroports français, répondant à une demande croissante pour ces destinations ensoleillées.

Transavia enrichit son programme hivernal

Les amateurs de paysages nordiques ne sont pas oubliés.

Cette saison, Transavia propose des vols vers Tromsø en Norvège, idéale pour observer les aurores boréales, Luleå en Suède pour une immersion en Laponie, et Rovaniemi en Finlande, parfaite pour des séjours en famille.

"Cet hiver, nous offrons à nos clients plus d’opportunités que jamais de s’évader, que ce soit pour profiter du soleil, découvrir de nouvelles cultures ou vivre la magie de l’hiver", souligne Julien Mallard, directeur général adjoint commercial de Transavia France. "Nos plus de 30 nouvelles lignes reflètent notre engagement à rapprocher nos clients de leurs envies de voyage, au meilleur prix, avec un service simple et de qualité."

Transavia renforce également l’expérience client en partenariat avec Oney, en proposant le paiement échelonné des billets.

Enfin, la compagnie récompense la fidélité de ses passagers via le programme Flying Blue, permettant de cumuler des Miles et des Points d’Expérience (XP) sur tous les tarifs pour chaque vol opéré par Transavia.


