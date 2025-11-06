Transavia : nouvelles couleurs, nouvelles ambitions !

Mais avec la reprise des vols « navettes » d’Air France au départ des villes de France et l’augmentation des fréquences sur de nombreuses destinations du réseau on voit bien vers qui se tourne la compagnie.



« Quand vous avez un programme de 8 vols par jour en semaine, ce n'est pas forcément pour attirer des étudiants. C'est vraiment aussi pour être capable de proposer aux hommes d'affaires, un aller-retour journée qualitatif sur une plateforme, Orly, privilégiée par cette clientèle.



Les enjeux sont quand même un tout petit peu différents l'année prochaine. Il y avait un timing qui était très propice à se reposer la question de ses fondamentaux dans un objectif premier d'aller travailler ses objectifs business. Un enjeu un peu de conquêtes de nouvelles cibles.



C’est quelque chose qui est quand même très nouveau pour Transavia d'aller s'adresser à cette cible pour qu'ils pensent à nous pour toutes les occasions de voyage, toutes les destinations aussi et tous les motifs » a précisé Julien Mallard

