Transavia : nouvelles couleurs, nouvelles ambitions !

Opération "séduction" envers la clientèle "Affaires"


La filiale du groupe Air France-KLM franchit une étape qu’elle qualifie de majeure de son développement en réceptionnant ce jeudi 5 novembre 2025, son tout premier Airbus A320neo, en provenance des hangars toulousains d’Airbus, et doté d’une nouvelle livrée reflétant la nouvelle identité visuelle de la marque. TourMaG était à Orly pour accueillir l’avion et s’entretenir avec la direction de la compagnie.


Rédigé par le Jeudi 6 Novembre 2025

Les nouvelles couleurs de Transavia à Orly ce 5 novembre. Photo : C.Hardin
Les nouvelles couleurs de Transavia à Orly ce 5 novembre. Photo : C.Hardin
Qui parmi les nombreux passagers de l’aéroport d’Orly dans les salles d’embarquement avec vue sur les avions de Transavia en cette matinée ensoleillée du 5 novembre, ont vraiment remarqué la différence quand le tout nouvel A320neo s’est immobilisé devant eux ?

Pas grand monde sûrement, mais cette nouvelle livrée symbolise tous les changements stratégiques prévus pour 2026 et le nouveau positionnement qui devrait s’accélérer après le départ d’Air France d’Orly en mars prochain.

Transavia : la conquête de nouvelles cibles

Et c’est vrai, Transavia aborde cette année un nouveau chapitre de son histoire. Poussée par une dynamique de croissance amorcée il y a plusieurs années, elle continue de moderniser sa flotte et va également élargir encore son réseau

Avec près de 14 millions de passagers transportés en 2024, Transavia France ouvrira de nouvelles lignes domestiques, vers Toulouse, Marseille et Nice jusque là opérées par Air France.

« Desservir le pourtour méditerranéen et des destinations loisirs reste notre socle », nous confiait Julien Mallard, le responsable commercial de Transavia France.

Julien Mallard au siège de Transavia à Orly : Photo : C.Hardin
Julien Mallard au siège de Transavia à Orly : Photo : C.Hardin
Mais avec la reprise des vols « navettes » d’Air France au départ des villes de France et l’augmentation des fréquences sur de nombreuses destinations du réseau on voit bien vers qui se tourne la compagnie.

« Quand vous avez un programme de 8 vols par jour en semaine, ce n'est pas forcément pour attirer des étudiants. C'est vraiment aussi pour être capable de proposer aux hommes d'affaires, un aller-retour journée qualitatif sur une plateforme, Orly, privilégiée par cette clientèle.

Les enjeux sont quand même un tout petit peu différents l'année prochaine. Il y avait un timing qui était très propice à se reposer la question de ses fondamentaux dans un objectif premier d'aller travailler ses objectifs business. Un enjeu un peu de conquêtes de nouvelles cibles.

C’est quelque chose qui est quand même très nouveau pour Transavia d'aller s'adresser à cette cible pour qu'ils pensent à nous pour toutes les occasions de voyage, toutes les destinations aussi et tous les motifs » a précisé Julien Mallard

Délowcostisation

Séduire la clientèle "Affaires", c’est bien de cela qu’il s’agit sûrement et qui pourrait se définir avec ce vilain néologisme doublé d’un anglicisme : « Délowcostisation », en tout cas dans la perception pour aller chercher la clientèle d’affaires même si, nous dit-on chez Transavia, que le côté low cost n’a pas d’effet repoussoir sur la clientèle « Affaires » .

Dans le communiqué de la compagnie, on est plus mesuré et policé pour expliquer les changements. On évoque « une identité de marque remaniée », avec le nom Transavia qui s’affiche en plus grand pour être contemporain, accessible et tourné vers l'avenir et avec une typographie modernisée.

Cependant et dans la discussion avec les équipes de la compagnie, on confirme que b[pour désormais s’adresser à toutes les cibles, il fallait aller « sur quelque chose d’un peu plus sobre », de conserver la couleur verte, marqueur de la compagnie, mais dans des nuances moins « flashy ». Un pari plutôt réussi en regardant l’avion ce matin.

Pour accompagner sa montée en gamme et elle aussi aller chercher la clientèle « Affaire », la compagnie Corsair, il y a quelques semaines avait-elle aussi eu la même démarche en faisant « subtilement » évoluer son logo "pensé pour renforcer sa lisibilité et affirmer son positionnement avec un design plus épuré et statutaire" pouvait-on lire dans un communiqué.

Les logos, mais pas que

A l'arrivée de l'avion : le PDG de Transavia Olivier Mazzucchelli. Photo : C.Hardin
A l'arrivée de l'avion : le PDG de Transavia Olivier Mazzucchelli. Photo : C.Hardin
Chez Transavia, les modifications sur le fuselage des nouveaux avions qui arrivent en flotte* ne sont cependant pas l’essentiel de ce nouveau chapitre.

Au pied de l’avion à Orly, Olivier Mazzucchelli, PDG de Transavia France nous le confirmait : « Ce rafraîchissement de marque intervient au moment où nous accélérons l’amélioration de notre produit et de nos services afin de satisfaire nos clients loisirs, business et affinitaires ».

Le site Internet a été mis à jour avec cette nouvelle identité et a été amélioré pour devenir intuitif, plus moderne et plus ergonomique. Dans les aéroports, à commencer bien sûr par Orly, la totalité de la signalétique va être modifiée pour la rendre aussi plus impactante, plus claire, avec aussi une mise en évidence du parcours prioritaire pour les passagers « MAX », de façon à ce qu'ils puissent être guidés vers les zones qui leur permettront d'avoir la plus grande rapidité de traitement avec le meilleur service client.

2026 verra aussi un repositionnement de l'offre en termes de produits, et avec, pour la clientèle « Affaires » de la fréquence, et une meilleure flexibilité.
Une amélioration du produit « MAX » qui a le plus d'attributs en termes de flexibilité, de bagage, de siège est à l’étude.

Les équipes travaillent à leur proposer la possibilité de changer leur vol sur la même journée jusqu'à une heure du départ et sans frais. Aussi, un premier salon à Orly sera ouvert pour les passagers éligibles.

Loisirs, famille, amis, affinitaires, affaires, peu à peu, Transavia se positionne sur tous les segments de marché.

*Seuls les avions intégrant la flotte sont aux nouvelles couleurs. Les avions déjà en service devront attendre le cycle normal de peinture pour les nouvelles couleurs.

Christophe Hardin Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
Lu 1364 fois

Tags : transavia
Commentaires

1.Posté par HUM HUM le 06/11/2025 08:30
Je doute fort que les clients dits ''affaires'' apprécient les annulations de vols en constante augmentation chez Transavia....

2.Posté par daniel le 06/11/2025 08:31
20 ans de retard !!!
ça valait bien un article !!!
ibonne journée

