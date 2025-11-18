Leclerc Voyages, Lastminute, Transavia.. de nombreux sites du tourisme hors service

De nombreux sites dans le monde sont victimes d'une panne mondiale dont Lastminute, Transavia, Evaneos.... Depositphotos @jemastock
C'est un nouveau coup dur qui tombe sur les acteurs du voyage au mauvais moment.
Après des mois difficiles pour l'industrie et une activité morose, depuis mars dernier, la demande s'oriente à la baisse aussi dans l'aérien, comme nous l'a expliqué, Laurent Timist, lors de la dernière conférence de la FNAM.
Et alors que les Français semblent freiner dans leurs envies de voyages ou du moins reporter à plus tard, leur prise de décision, plusieurs acteurs du tourisme font face à une panne... de leur site internet.
Depuis maintenant 12h45, différentes plateformes dans le monde sont inaccessibles.
Un problème touchant Cloudflare, une société américaine protégeant "près de 20% de l'ensemble des sites Web," selon ses propres dires, entraine une paralysie et l'accessibilité à de très nombreuses plateformes dans le monde,.
Parmi les victimes, nous retrouvons des noms bien connus comme ChatGPT, X (ex-Twitter), Doctissimo, Marmiton, etc. Et bien évidemment de nombreux acteurs du tourisme.
Panne internet : Leclerc Voyages, Lastminute, Voyages Pirates, Evaneos ou encore Transavia
Ainsi, à 14h40, ce mardi 18 novembre 2055, de très nombreux grands noms de l'industrie sont concernés.
Ainsi, Leclerc Voyages, Lastminute, Voyages Pirates, Evaneos, Belambra, Digitrips (la version pro de Misterfly) ou encore Transavia sont hors ligne.
De son côté SNCF Connect annonce éprouver des difficultés d'accès au site et à son application. Les utilisateurs de ces outils seront perturbés pour obtenir leurs informations ou encore accéder à leur compte.
C'est une véritable crise qui touche le web mondial et l'industrie du tourisme.
De plus, des solutions de paiement étaient elles aussi inaccessibles, pénalisant aussi les sites toujours actifs.
Cloudflare spécialisée dans la sécurité, l’optimisation et la distribution de contenus sur Internet. Elle agit comme un intermédiaire entre les sites web et les internautes afin d’améliorer les performances, réduire les temps de chargement, protéger contre les cyberattaques (notamment les attaques DDoS) et garantir la disponibilité des pages.
Comme le révèlent nos confrères de RTL, "un problème affectant le fournisseur (de Cloudflare) de portail d'assistance".
Par chance, pour nos lecteurs, TourMaG.com reste accessible.
Panne mondial : voici les précédents
Une histoire qui rappelle, la panne informatique mondiale qui a touché des aéroports, hôpitaux et de nombreuses entreprises.
Le 19 juillet 2024, une mise à jour de Falcon, un outil déployé dans les entreprises pour détecter les actions malveillantes, avait entrainé un bug sur certains systèmes d’exploitation Windows.
Derrière, c'est tout un pan de notre économie numérisée qui s'est alors retrouvé à l'arrêt.
En tout, 8,5 millions d'ordinateurs dans le monde furent impactés, sauf que certaines machines assuraient des services essentiels dans leur écosystème. Ainsi, 6 855 vols ont été annulés durant cette même journée, soit 6,2 % des vols prévus ce jour, selon Cirium.
Ce n’est pas le seul exemple qui illustre la dépendance du web mondial à quelques solutions seulement.
Les pannes d’OVH nous le rappellent régulièrement et, courant octobre, Amazon Web Services a lui aussi rencontré des problèmes dans plusieurs régions du monde.
"Ces grandes entreprises du numérique sont peu nombreuses mais ont de gros impacts en cas de dysfonctionnements. Néanmoins, le nombre de problèmes causés, comparé au nombre de mises à jour déployées par tous ces éditeurs de logiciels, reste extrêmement faible.
Puisqu’Internet est un réseau décentralisé, c’est un réseau de réseaux. En cas de pannes logicielles, seuls les postes ayant ce logiciel installé seront impactés. De même en cas de problème au niveau d’un fournisseur d’accès internet, d’un câble sous-marin ou de l’incendie d’un data center (OVH en France dernièrement).
Autrement dit, une panne générale est quasi-impossible," expliquait à Ouest-France, un expert en cybersécurité.
Si un événement planétaire relève encore de la science-fiction, les tensions géopolitiques alimentent des attaques constantes contre les systèmes qui régissent le web mondial.
Certains États, suivez mon regard, n’hésitent d’ailleurs plus, dans une logique de guerre hybride, à fragiliser les infrastructures.
Indispensables au bon fonctionnement d’Internet, les câbles sous-marins sont ainsi continuellement testés… et parfois sectionnés.
Et si "Internet disparaissait du jour au lendemain, l’économie mondiale tout comme notre mode de vie subirait un choc colossal. L’économie mondiale s’effondrerait," conclut cet expert.
Cloudflare annonce un retour à la normale, mais…
Après plusieurs messages indiquant que les équipes de Cloudflare travaillaient activement à la résolution du problème, la fumée blanche est finalement apparue à 15h42.
"Un correctif a été déployé et nous pensons que l'incident est désormais résolu. Nous continuons de surveiller les erreurs afin de garantir le retour à la normale de tous les services."
Pourtant, cinq minutes plus tard, l’entreprise américaine précisait que certains clients pouvaient encore rencontrer des difficultés pour se connecter ou utiliser le tableau de bord Cloudflare.
