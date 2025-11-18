Leclerc Voyages, Lastminute, Transavia.. de nombreux sites du tourisme hors service

Ces grandes entreprises du numérique sont peu nombreuses mais ont de gros impacts en cas de dysfonctionnements. Néanmoins, le nombre de problèmes causés, comparé au nombre de mises à jour déployées par tous ces éditeurs de logiciels, reste extrêmement faible.



Puisqu’Internet est un réseau décentralisé, c’est un réseau de réseaux. En cas de pannes logicielles, seuls les postes ayant ce logiciel installé seront impactés. De même en cas de problème au niveau d’un fournisseur d’accès internet, d’un câble sous-marin ou de l’incendie d’un data center (OVH en France dernièrement).



Autrement dit, une panne générale est quasi-impossible,

Internet disparaissait du jour au lendemain, l’économie mondiale tout comme notre mode de vie subirait un choc colossal. L’économie mondiale s’effondrerait,