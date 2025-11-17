Le transport aérien s'alerte d'une "nette baisse de la demande"

" Nous avons baissé nos capacités sur l'été 2025 en France, nous faisons venir moins d'étrangers en France et nous en envoyons plus ailleurs.



Et c'est malheureusement en région que nous avons dû réduire la voilure. Nous enregistrons une baisse de 600 000 sièges sur les vols domestiques en France, depuis 2019.



Toutes ces hausses de taxes ne poussent pas les étrangers à venir en France.



L'impact ne pèse pas tellement sur easyJet, mais va peser plutôt sur le tourisme, alors que pendant ce temps l'Espagne mène une politique offensive pour développer ce secteur, " souligne Bertrand Godinot, le directeur général pour la France de la low cost britannique.



Notre pays est l'un des rares où easyJet réduit la voilure en Europe.



Et la compagnie à la livrée orange n'est pas la seule à baisser ses capacités, puisque Ryanair a annoncé une baisse de 13% de ses opérations depuis les aéroports français pour la saison hivernale qui arrive.



Après un premier trimestre très dynamique, le trafic aérien de notre ciel s'effrite.



" Cette croissance n'a fait que faiblir tout au long de l'année pour arriver au mois de septembre 2025 à -0,2%, donc une croissance négative du trafic par rapport à septembre 2024.



Quand on compare avec la dynamique mondiale (+3,6%) et européenne (+2,9%), nous observons que le décrochage se vérifie bien.



La France n'est plus que le 6ᵉ marché européen, alors que l'Italie et la Turquie sont passées devant nous, " affirme le DG de la FNAM.



Et d'après le syndicat, l'année 2025 pourrait être très mauvaise non seulement pour le pavillon français, ça tout le monde l'aura compris, mais aussi pour le tourisme.



D'après les calculs du syndicat, la France aura perdu à la fin de l'année 2025 près de 3,5 millions de visiteurs internationaux.



Le manque à gagner est estimé à 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour l'économie de notre pays et des pertes de recettes fiscales de 800 millions d'euros.