All Stars of the Sea 2025 de MSC : une première mondiale pour Planète Croisière

Avec 25 navires prévus d’ici 2027, une politique axée sur l’écologie et l’innovation, et des destinations toujours plus variées, MSC Croisières confirme sa volonté de séduire un public élargi. Crédit TourMaG
Les 8 et 9 novembre derniers, le paquebot MSC World Europa a fait escale à Marseille pour accueillir plus de 120 agents de voyage francophones à l’occasion de la nouvelle édition des All Stars of the Sea.
« Cet événement annuel, organisé par MSC Croisières, vise à récompenser les meilleurs partenaires distributeurs de la compagnie et à renforcer les liens », affirme le directeur général de MSC Croisières France Patrick Pourbaix.
C’est également un bon moyen de rappeler aux agents de voyage l’importance d’attirer le marché français, « un marché encore sous-développé en termes de croisiéristes et qui pourrait séduire de nombreux voyageurs », ajoute-t-il.
All Stars of the Sea 2025 : une vingtaine de gagnants
La cérémonie a mis à l’honneur une vingtaine de lauréats répartis par catégories et par régions.
Réseaux et agences nationales :
- Meilleur réseau de distribution : Havas Voyages
- Meilleures ventes individuelles : Le Cercle des Vacances
- Meilleures ventes groupes : Syltours
- Meilleur autocariste : Verdié Voyages
- Meilleure progression : AVS
- Meilleure agence en ligne (OTA) : Les Experts du Voyage
- Meilleure agence Tour du Monde : Croisiland
- Meilleure agence MSC Yacht Club : Central Cruise
- Meilleure opération de l’année : BBlack Cruises
- Prix d’honneur : Valérie Ambroise, présidente des EDV Antilles-Guyane
Lauréats par région :
- Grand Est : Top Voyages
- Île-de-France : CFA Voyages
- Centre : Atelier des Voyages
- Nord : Voyages autour de nous
- Provence-Alpes-Côte d’Azur : Cap Croisières
- Auvergne-Rhône-Alpes : Michel Voyages
- Nouvelle-Aquitaine : Dugrava Voyages
- Occitanie : Collection Voyages
Une nouvelle catégorie pour une première mondiale
Grande nouveauté de cette édition 2025 : la création du prix “Best Booking – MSC Yacht Club”, attribué à Planète Croisière. Cette distinction vient saluer une performance « exceptionnelle et une première mondiale », souligne la directrice des opérations commerciales, Cécile Walson. : la vente de la Suite Royale du Tour du Monde 2027 à des clients français.
Cette suite, située dans l’espace MSC Yacht Club, a été réservée par des français. Elle offrira à ses occupants quatre mois de voyage autour du globe.
Une prestation haut de gamme avec un service personnalisé. « Un symbole fort de la montée en puissance du marché français dans la clientèle haut de gamme de MSC », estime Patrick Pourbaix.
MSC Croisières : une ambiance festive et des liens consolidés
Mais les All Stars of the Sea ne se limitent pas à une remise de prix. Durant cette mini-croisière entre Marseille, Gênes et Civitavecchia, les invités ont profité d’un programme mêlant rencontres professionnelles, moments de détente et découvertes.
À Gênes, certains ont participé à un atelier de cuisine italienne, d’autres ont visité les ruelles colorées du port ligure. À bord, les agents ont eu un aperçu d'une croisière à bord du MSC World Europa: restaurants gastronomiques, espaces bien-être, animations, et même une soirée dansante dans un pub irlandais.
Pour Patrick Pourbaix, cette ambiance conviviale illustre parfaitement la philosophie de la compagnie, « Nous ne pourrions pas atteindre un tel niveau sans nos partenaires. Cet événement, c’est avant tout une manière de leur dire merci. »
