All Stars of the Sea 2025 de MSC : une première mondiale pour Planète Croisière

Mais les All Stars of the Sea ne se limitent pas à une remise de prix. Durant cette mini-croisière entre Marseille, Gênes et Civitavecchia, les invités ont profité d’un programme mêlant rencontres professionnelles, moments de détente et découvertes.



À Gênes, certains ont participé à un atelier de cuisine italienne, d’autres ont visité les ruelles colorées du port ligure. À bord, les agents ont eu un aperçu d'une croisière à bord du MSC World Europa: restaurants gastronomiques, espaces bien-être, animations, et même une soirée dansante dans un pub irlandais.



Pour Patrick Pourbaix, cette ambiance conviviale illustre parfaitement la philosophie de la compagnie, « Nous ne pourrions pas atteindre un tel niveau sans nos partenaires. Cet événement, c’est avant tout une manière de leur dire merci. »