Aussi incroyable que cela puisse paraitre, le navire dispose de sa propre micro-brasserie. Celle-ci élabore en mer une gamme de bières, « Oceanic », produite avec de l’eau désalinisée.



Pour déguster le breuvage, il faut se rendre au pub Masters of the Sea. A moins que l’on préfère s’amuser et s’enivrer - avec modération bien sûr – au Botanic Garden Bar, The Gin Project, Fizz – Champagne Bar, ou Elixir Mixology Bar, autant d’endroits qui sont à eux-seuls une invitation au voyage.



Le choix pour le passager s’exprime également à travers la palette de divertissements proposés. Le plus visible et spectaculaire est incontestablement le Venom Drop The Spiral. L’attraction est présentée comme étant « le plus long toboggan sec en mer » avec une hauteur équivalent à 11 ponts.



Le succès est tel qu’il faut cependant s’armer de patience avant de tenter sa chance. Situé sur le pont 20, le MSC World Europa possède un vaste parc aquatique, là encore le plus grand de sa flotte.



Celles et ceux qui ne veulent pas se mouiller peuvent retrouver une partie leur enfance ou adolescence en montant à bord d’autos tamponneuses. Oui c’est possible et plutôt exaltant de faire cela pendant que l’on navigue en Méditerranée ou ailleurs.