330 agents de voyages et partenaires découvrent le MSC World Europa

d’éliminer la quasi-totalité des émissions de polluants atmosphériques, y compris les oxydes de soufre et les particules fines, ainsi que jusqu’à 85% des oxydes d’azote

"aussi d'obtenir une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre"

"Ce navire est équipé d’un démonstrateur SOFC de 150 kilowatts qui utilise le GNL pour produire de l'électricité et de la chaleur à bord, de manière hautement efficace grâce à une réaction électrochimique."

"Nous sommes fiers de proposer à nos clients une expérience unique sur toute la saison estivale, et ce au départ de Marseille. Incarnant le futur de la croisière, MSC World Europa marque de son empreinte l’histoire de notre compagnie.



Et pour célébrer cet événement, nous avons invité en avant-première plus de 330 agents de voyages et partenaires lors d’une mini croisière inaugurale pleine de surprises afin de partager ce formidable moment."

Le premier navire propulsé au GNL de la flotte MSC Croisières . Il a été livré en octobre 2022, par les Chantiers de l'Atlantique. Le premier ravitaillement GNL aura lieu à Marseille le 15 avril prochain. Le GNL permet "" etindique la compagnie dans un communiqué de presse.MSC World Europa est aussi le premier navire de croisière au monde à intégreralimentée au GNL. Patrick Pourbaix , Directeur Général de MSC Croisières France a déclaré :