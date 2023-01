MSC Croisières ose une campagne de pub axée sur le durable

"Nous sommes plutôt sereins, mais cela reste un pari",

"C'était notre préoccupation première de ne pas être taxés de greenwashing. Le challenge est compliqué. Nous avons réalisé toutes les étapes pour être dans les clous et nous avons validé la campagne auprès d'un panel de consommateurs, mais nous savons que nous pourrons avoir un retour de bâton".

"Dans ce spot, nous posons des questions tout en expliquant tout ce que la compagnie met en œuvre, en restant également sur un ton ludique. Tout ce qui touche aux aspects environnementaux est un travail de longue haleine et d'amélioration constante.



Cette campagne a été élaborée avec soin pour embarquer le grand public",

Le cocktail marketing, durable et tourisme est à manier avec grande précaution, d'autant que la croisière est la cible régulière des défenseurs de l'environnement.répond Patrick Pourbaix.ajoute Miranda Ford, directrice marketing France de MSC Croisières.Et Patrick Pourbaix de rappeler les 6 piliers du plan de développement de la compagnie : la transition vers la neutralité carbone, la surveillance de l’utilisation des ressources et des déchets, le soutien aux collaborateurs, l’investissement dans le tourisme durable, la construction de terminaux plus respectueux de l’environnement et une chaîne d’approvisionnement durable.La Division Croisières du Groupe MSC s'est notamment fixé l'objectif d'atteindre le niveau zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050. Nul doute que la compagnie sera surveillée de près !