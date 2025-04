A Miami, MSC Croisières a ouvert le plus grand terminal de croisière au monde

Ce terminal a été conçu pour maximiser le confort avant l’embarquement : arrivée par tous moyens (bus, taxi, voiture, VTC), parking de 2 400 places) avec dépôt de bagages facilité, terminal baigné de lumière naturelle avec vues sur la baie de Biscayne, espaces lounge et zones d’attente spacieuses.



Les passagers du MSC Yacht Club bénéficient d’un salon privé, avec boissons et en-cas haut de gamme.



L’embarquement final se fait dans le terminal, et non plus à bord, permettant de commencer les vacances dès l’entrée dans le bâtiment. Le processus inverse, au retour, a également été optimisé pour un retour plus rapide chez soi.



Le terminal est aussi un lieu de culture. Il accueille sept œuvres d’art commandées dans le cadre du programme "Art in Public Places" du comté de Miami-Dade.



La plus spectaculaire est une installation numérique de plus de 1 000 m², projetée sur la façade, qui s’anime en temps réel selon les données océanographiques (tides, courants, météo). Une immersion visuelle en cohérence avec l’univers marin. D’autres pièces décorent les espaces privés du Yacht Club.