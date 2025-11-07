Alors que les bonnes vieilles « auberges de jeunesse » se sont offert un coup de jeune pour rivaliser avec l’hôtellerie classique, tout en sauvegardant les avantages de leur concept, bon nombre d’établissements indépendants privés ont bien compris l’intérêt de cibler une clientèle dont on connaît le goût des voyages et dont on estime le nombre à environ 300 millions dans le monde.



Mais, une capitale comme Paris qui tient à rester dans le trio de tête des capitales les plus visitées, n’était pas à la hauteur de sa réputation. Dés les années 2000, prenant conscience de la vétusté de son parc, la municipalité a pris des mesures incitatives pour doper la croissance d’établissements destinés aux plus jeunes.



Entre 2015 et 2024, on est ainsi passé de 5735 lits à 9836 ! Une évolution spectaculaire marquée en 2019 surtout par la création de 1500 nouveaux lits !



Dans le quartier parisien le mieux loti : Clichy La Villette, on compte un peu plus de 2000 lits contre environ 1600 dans le quartier d’Alésia-Italie, tandis qu’au troisième rang, on trouve Bercy-Gare de Lyon avec 1500 lits pour 391 chambres.



De taille inégale, des hébergements dont l’appellation officielle est « hostel » sont cependant encore trop peu nombreux par rapport à l’offre de villes comme Amsterdam, Berlin, Londres qui comptent entre 15 000 et 20 000 lits tandis que les villes espagnoles comme Barcelone et Madrid sont de plus en plus généreuses pour cette clientèle qui, malgré la baisse de natalité, aura toujours le plus bel âge de la vie pour découvrir le monde.