small is beautiful

... Un succès d’autant plus compréhensible que ces « mini chambres » permettent de combattre les tarifs de plus en plus élevés des hôtels traditionnels minés par la hausse de l’immobilier, tout en offrant des concepts originaux et leur contribution écologique. Sans compter que l’on y dort comme dans un train ou comme dans un paquebot en classe très « éco » !Alors quedans les cinq ans à venir, d’autres formules hybrides émergent à destination desCes nouvelles venues vont des tuyaux d’égouts recyclés comme dans le désert colombien aux parodies de cabines spatiales avec écrans de contrôle comme à Sydney ou encore des capsules dans les arbres permettant un contact direct et apaisant avec la nature.Passée par l’hébergement touristique, la mode du «» pour des raisons à la fois économiques et écologiques tout en prenant le plus grand soin du sommeil de leur clientèle, est donc de plus en plus d’actualité. Et le restera, offrant une alternative à l’hôtellerie traditionnelle.Alors qu’à l’inverse, n’oublions pas que les attentes majoritaires vont plutôt vers plus d’espace, de lumière, d’ouverture et de confort. Des tendances essentielles dans le domaine du luxe.Pour illustrer notre propos, voici quelques exemples en milieu urbain et en pleine nature.