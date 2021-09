Hostels : Louvre Hotels lance un concept de lit-capsule à Paris

Connaissez-vous les hôtels capsule ? Celles et ceux qui ont voyagé au Japon en ont surement entendu parler !Il s'agit d'établissements dont les chambres ont la forme d'une boîte allongé et se limitent à la taille d'un lit simple. Et bien cette idée fait des émules en France. Louvre Hotels Group qui dispose d'une gamme d'hôtels du 1 au 5 étoiles et des marques Royal Tulip, Golden Tulip, Campanile ou encore Kyriad se lance dans un concept différent mais en reprend les codes avec le lit-capsule.En effet, le groupe complète sa gamme de produit avec Hosho qui propose la vente de lit à 20 € la nuitée sur le modèle des auberges de jeunesse et des hostels. Surnommé « dream station »,comprend une lampe liseuse, un miroir, un casier individuel sécurisé, diverses prises électriques et surtout un rideau 100 occultant.Ces chambres peuvent être privatisables et pour les femmes qui le souhaitent, l’établissement propose également des chambres non mixtes et des zones sécurisées avec une partie d’étage fermée.