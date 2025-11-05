TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

Le décryptage de Josette Sicsic (Futuroscopie)


Les Français écoutent de la musique plus de 2 heures par jour et les jeunes en écoutent une heure de plus que leurs aînés. Essentiellement en radio et plateformes de streaming. Par ailleurs, nos compatriotes sont 47% à assister à des concerts. Enfin, 94% écoutent de la musique au moins une fois par jour. Ne vous étonnez donc pas que la musique compte parmi les arts les plus populaires. Surtout la chanson française et la variété qui arrivent en tête des classements, suivie par la pop/folk et le punk. Voilà pourquoi, les relations de la musique avec le monde du tourisme devraient être renforcées.


Vendredi 7 Novembre 2025

Première nouvelle : les deux concerts de Bob Dylan à Paris au Palais des congrès à Paris se sont produits devant des salles combles (2500 places) et ont fait partie des principales attractions de la capitale fin octobre.

Deuxième nouvelle : pour les prochains concerts de Lady Gaga, du 17 au 20 novembre, à l’Accor Arena, 90.000 billets ont été vendus en quelques minutes.

On se souvient aussi que les trois concerts de Mylène Farmer en octobre 2024, ont généré une augmentation des nuitées touristiques en Seine-Saint-Denis de 45,5 % par rapport à la même période en 2023. Particulièrement en raison des spectateurs en provenance d’autres régions de France.

Aya Nakamura, de son côté, dont la présence sur scène est très rare, va fouler la scène du Stade de France en mai 2026. Mais, les billets des deux premières dates s’étant envolés dès les préventes, l'artiste franco-malienne a ajouté une troisième date.

Quant à Jul, à Paris pour deux soirs en mai 2026 puis à Marseille, il devrait vendre en quelques heures les 310 000 billets dont disposent le stade de France et le Vélodrome. Alors que « One vision of Queen » par Marc Martel qui a conquis 250 000 spectateurs en Europe, remplissait la salle Pleyel à Paris, ce 5 novembre.

… Et tout cela malgré des tarifs de concerts en hausse de 18% ces deux dernières années (sources Sacem). Ce qui propulse parfois à plus de 300 euros un billet simple. Et au moins au double, la dépense pour un hôtel et un repas !

Égréner les performances de tant d’artistes pop, rock, rap, électro et autres genres musicaux contemporains, ne sert plus à rien d’autre qu’à confirmer que les grands (et moyens) concerts d’artistes français ou internationaux) sont de formidables locomotives touristiques dont on commence seulement à prendre conscience alors que les grands concerts et festivals de pop qui ont déferlé sur les stades ne datent pas d’hier mais d’avant-hier.

Pour mémoire, Woodstock reste la référence (500 000 spectateurs en 1969) mais n’y a-t-il pas eu aussi Wembley et la plage de Rio où déferlent un million de « fans » quand Madonna par exemple donne des concerts gratuits !

Quant à la très très célèbre Taylor Swift dont le succès ne se dément pas, notons qu’elle propose désormais une carte interactive sur laquelle sont répertoriés tous les lieux devenus mythiques que la chanteuse a traversés. De New York à la Nouvelle Zélande. Un bon coup de pouce touristique.


La K.pop : un outil de promotion pour la Corée du sud

Parallèlement, notons qu’après avoir rempli le stade de France en juillet 2025, les groupes de K.pop ont démontré l’emballement dont est capable le public français pour un genre musical qui a été créé de toutes pièces pour faire la promotion de la Corée.

Promotion en général et promotion touristique en particulier. Avec des scores de vues sur Internet étourdissants : en Corée, (2,66 milliards de vues,) en Indonésie (2,62 milliards), en Thaïlande (2,15 milliards de vues) et prés de 2 milliards aux USA, il convient de saluer un succès sans équivalent depuis les Beatles et les Rolling Stones mais un succès marketing et non pas artistique comme ce fut le cas pour les groupes britanniques.

Mais, ça marche !

Et l’opéra dans tout ça ?

Quid des genres traditionnels ?

Avec 800 000 spectateurs en 2023 (il est difficile d’avoir les chiffres de 2024), l’Opéra de Paris que composent deux salles : Garnier et Bastille, se porte bien et apparemment de mieux en mieux, puisque son chiffre d’affaires a augmenté l’an dernier. Est-ce une surprise ? Non.

L’opéra bien avant les concerts de pop ou d’électro a toujours compté un public d’amateurs dont l’intérêt pour la musique a été relancé par les qualités acoustiques des nouvelles salles et salles rénovées.

Coûteuse, réservée trop souvent à un public élitiste, il faut convenir que l’opéra des deux siècles passés était aussi « the place to be ». Soit l’endroit idéal pour voir mais aussi pour être vus. Très prisés par des mélomanes avertis, les spectacles très éclectiques de l’Opéra de Paris (par exemple) sont également vus aujourd’hui par environ 15% de publics internationaux et environ 20% de publics nationaux hors Paris et île de France. Lesquels doivent jouer des coudes avec les abonnés qui constituent la base du public.

Approximatif, ce pourcentage reste probablement en dessous de la réalité d’une fréquentation dont on peut vérifier l’abondance en entrant uniquement dans le Hall de l’établissement où toutes les langues sont parlées et où tous les publics jeunes et moins jeunes, riches et moins riches se mélangent.

Pourquoi ? Tout simplement pour profiter tout autant du spectacle que de l’expérience que procure une soirée dans ce lieu magique incarnant le génie de l’architecte Charles Garnier et celui du Second empire.

La Philharmonie : un lieu de vie

Quant à la Philharmonie signée par l’architecte vedette Jean Nouvel, au cœur du parc de la Villette, elle remplit ses 2500 places assises quasiment tous les soirs. Là encore, un public d’amateurs, souvent abonnés, se mélange à un public international venu découvrir une musique mais aussi un lieu de promenade, de restauration et d’exposition.

Alors qu’aujourd’hui une exposition sur l’art et la musique met en scène les œuvres du peintre Kandisky, rappelons-nous le succés des expositions sur David Bowie, Serge Gainsbourg, Basquiat et le Jazz qui ont attiré plus de 200 000 visiteurs. Dont quelque 10% étaient internationaux.

… Mais, les opéras français ne sont pas les seuls à attirer les foules. Vienne en Autriche fait partie des capitales que nul touriste ne peut visiter sans passer une soirée à l’Opéra. L’Opéra de Sydney pour sa part est devenu l’image iconique de la ville et a probablement contribué à stimuler la concurrence des grandes capitales sur le terrain du tourisme musical.

Les Chinois, jamais en reste, ont fait construire l’opéra de Pékin par le Français Paul Andreu, tandis qu’Oslo dispose d’un magnifique établissement en bord de mer, comme Hambourg, Porto…

Les stades , les Arenas, les Zenith et la plage de Rio

Face à l’essor des Opéras mais sans en être concurrents, il convient de noter le formidable essor des salles de concerts de taille moyenne qui se sont déployées, notamment à Paris. Proposant des spectacles plus intimes mais non dénués de qualité, elles présentent la nouvelle scène française et des artistes de la world music plus marginaux mais capables de séduire le public de connaisseurs qui aujourd’hui parvient à obtenir une information autrefois plus confidentielle grâce à la multitude de sites et réseaux sociaux

Quant aux grandes salles sur lesquelles se joue l’attractivité d’un concert, la France n’en a pas été économe, dès les années 2010, avec les Zéniths et leurs 7000 places.

Mais, avec 80 000 places, le stade de France compte bien entendu parmi les plus grandes salles du monde. Loin devant l’Accor Arena qui ne peut accueillir que 20 000 « fans », comme celui de Londres ou de Barcelone ou encore de Cologne, Turin et Valence, Chicago et New York qui abrite le célébrissime Madison Square Garden où peuvent se presser 20 000 spectateurs.

Structures hybrides accueillant événements sportifs et artistiques, ces salles bénéficient d’une réputation internationale qui leur permet de se remplir avec toutes sortes de publics y compris touristiques.

Les Chinois raffolent des comédies musicales françaises

Enfin, dernier point pour démontrer qu’il se passe toujours quelque chose dans le monde de la musique et du tourisme : Selon une enquête de La Conversation et autres sources : « En 2023, 35 % des spectacles de comédie musicale en Chine étaient francophones, et les chiffres dépassent de loin les données de production françaises. »

De Molière, Mozart, Notre dame de Paris au Roi Soleil… toutes connaissent un succès phénoménal et pas seulement en Chine mais aussi au Japon et en Corée. « Passage désormais obligé, la tournée asiatique consacre ces spectacles francophones en appréciant ce que la France considère précisément comme des défauts mercantiles : le spectaculaire, le vedettariat et le kitsch » !

Loin de rétrécir, on a donc fort à faire avec un marché dont la demande est de mieux en mieux servie. Deux nouvelles arénas d’ailleurs continuent d’ouvrir à Chartres (Le Colisée) et au Tremblay-en-France (Arena Grand Paris), tandis que d’’autres projets sont en cours aux Sables-d’Olonne, à Dunkerque, Valenciennes et Nantes.

Quant aux agences spécialisées notamment sur la musique classique, elles gagneraient à diversifier leur offre.

Baromètre des usages de la musique. 2023. Etude réalisée par Ipsos pour le Centre national de la musique

Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d'en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.

Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.

Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com

