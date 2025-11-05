De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

Le décryptage de Josette Sicsic (Futuroscopie)

Les Français écoutent de la musique plus de 2 heures par jour et les jeunes en écoutent une heure de plus que leurs aînés. Essentiellement en radio et plateformes de streaming. Par ailleurs, nos compatriotes sont 47% à assister à des concerts. Enfin, 94% écoutent de la musique au moins une fois par jour. Ne vous étonnez donc pas que la musique compte parmi les arts les plus populaires. Surtout la chanson française et la variété qui arrivent en tête des classements, suivie par la pop/folk et le punk. Voilà pourquoi, les relations de la musique avec le monde du tourisme devraient être renforcées.



Quant à la très très célèbre Taylor Swift dont le succès ne se dément pas, notons qu'elle propose désormais une carte interactive sur laquelle sont répertoriés tous les lieux devenus mythiques que la chanteuse a traversés. De New York à la Nouvelle Zélande. Un bon coup de pouce touristique.



Mais, ça marche !

La Philharmonie : un lieu de vie Jean Nouvel, au cœur du parc de la Villette, elle remplit ses 2500 places assises quasiment tous les soirs. Là encore, un public d’amateurs, souvent abonnés, se mélange à un public international venu découvrir une musique mais aussi un lieu de promenade, de restauration et d’exposition.



Alors qu’aujourd’hui une exposition sur l’art et la musique met en scène les œuvres du peintre Kandisky, rappelons-nous le succés des expositions sur David Bowie, Serge Gainsbourg, Basquiat et le Jazz qui ont attiré plus de 200 000 visiteurs. Dont quelque 10% étaient internationaux.



… Mais, les opéras français ne sont pas les seuls à attirer les foules. Vienne en Autriche fait partie des capitales que nul touriste ne peut visiter sans passer une soirée à l’Opéra. L’Opéra de Sydney pour sa part est devenu l’image iconique de la ville et a probablement contribué à stimuler la concurrence des grandes capitales sur le terrain du tourisme musical.



Les Chinois, jamais en reste, ont fait construire l’opéra de Pékin par le Français Paul Andreu, tandis qu’Oslo dispose d’un magnifique établissement en bord de mer, comme Hambourg, Porto… Quant à la Philharmonie signée par l’architecte vedette, au cœur du parc de la Villette, elle remplit ses 2500 places assises quasiment tous les soirs. Là encore, un public d’amateurs, souvent abonnés, se mélange à un public international venu découvrir une musique mais aussi un lieu de promenade, de restauration et d’exposition.Alors qu’aujourd’hui une exposition sur l’art et la musique met en scène les œuvres du peintre, rappelons-nous le succés des expositions surqui ont attiré plus de 200 000 visiteurs. Dont quelque 10% étaient internationaux.… Mais, les opéras français ne sont pas les seuls à attirer les foules. Vienne en Autriche fait partie des capitales que nul touriste ne peut visiter sans passer une soirée à l’Opéra. L’Opéra de Sydney pour sa part est devenu l’image iconique de la ville et a probablement contribué à stimuler la concurrence des grandes capitales sur le terrain du tourisme musical.Les Chinois, jamais en reste, ont fait construire l’opéra de Pékin par le Français Paul Andreu, tandis qu’Oslo dispose d’un magnifique établissement en bord de mer, comme Hambourg, Porto…

A lire aussi : Futuroscopie - Tourisme musical, un genre enfin reconnu Face à l’essor des Opéras mais sans en être concurrents, il convient de noter le formidable essor des salles de concerts de taille moyenne qui se sont déployées, notamment à Paris. Proposant des spectacles plus intimes mais non dénués de qualité, elles présententmais capables de séduire le public de connaisseurs qui aujourd’hui parvient à obtenir une information autrefois plus confidentielle grâce à la multitude de sites et réseaux sociauxQuant aux grandes salles sur lesquelles se joue l’attractivité d’un concert, la France n’en a pas été économe,Mais, aveccompte bien entendu parmi les plus grandes salles du monde. Loin devant l’Accor Arena qui ne peut accueillir que 20 000 «», comme celui de Londres ou de Barcelone ou encore de Cologne, Turin et Valence, Chicago et New York qui abrite le célébrissime Madison Square Garden où peuvent se presser 20 000 spectateurs.Structures hybrides accueillant événements sportifs et artistiques, ces salles bénéficient d’une réputation internationale qui leur permet de se remplir avec toutes sortes de publics y compris touristiques.

Dysmorphie : la nouvelle pathologie des voyageurs [ABO] Enfin, dernier point pour démontrer qu’il se passe toujours quelque chose dans le monde de la musique et du tourisme : Selon une enquête de La Conversation et autres sources : « En 2023, 35 % des spectacles de comédie musicale en Chine étaient francophones, et les chiffres dépassent de loin les données de production françaises . »



De Molière, Mozart, Notre dame de Paris au Roi Soleil… toutes connaissent un succès phénoménal et pas seulement en Chine mais aussi au Japon et en Corée. « Passage désormais obligé, la tournée asiatique consacre ces spectacles francophones en appréciant ce que la France considère précisément comme des défauts mercantiles : le spectaculaire, le vedettariat et le kitsch » !



Loin de rétrécir, on a donc fort à faire avec un marché dont la demande est de mieux en mieux servie. Deux nouvelles arénas d’ailleurs continuent d’ouvrir à Chartres (Le Colisée) et au Tremblay-en-France (Arena Grand Paris), tandis que d’’autres projets sont en cours aux Sables-d’Olonne, à Dunkerque, Valenciennes et Nantes.



Quant aux agences spécialisées notamment sur la musique classique, elles gagneraient à diversifier leur offre.



Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.



Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site



