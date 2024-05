En fait, le tourisme musical, nous insistons n’a pas, soudain, le vent en poupe. Ses performances sont exceptionnelles depuis plusieurs décennies.



Mais, on l’évoque de plus en plus dans le secteur touristique pour trois raisons :



- D’une part parce que l’offre est de plus en plus dense



- D’autre part parce que les salles et autres stades, plages, sites naturels sont de plus en plus vastes et que les enjeux financiers sont de plus en plus importants,



- Enfin parce que les marketeurs des majors de la profession ont enfin compris qu’ils avaient un allié extrêmement solide dans le secteur touristique, susceptibles de les épauler en matière de promotion. Ce qui reste nécessaire pour des territoires excentrés, des villes de moyenne importance, des événements nouveaux sur la scène musicale qui ont besoin de se faire connaître. Et ils sont nombreux !



En attendant, comme l’indiquent les médias brésiliens : la mairie de Rio se frotte aussi les mains, faisant valoir que le concert de Madonna générera 53 millions d’euros pour l’économie locale, soit 30 fois plus que les investissements consentis.



L’arrivée de 150 000 étrangers par vols spéciaux est attendue, et l’occupation hôtelière approche les 100 %.



"Ce sera sans aucun doute l’un des plus grands événements internationaux de Rio : il stimulera notre économie et attirera des touristes du Brésil, d’Amérique latine et du monde entier" , s’enthousiasme la secrétaire au Tourisme de la mairie, Daniela Maia.



Mais, attention, la sécurité devient un enjeu important qui mobilisera 4 500 agents, aidés de drones et caméras à reconnaissance faciale !



La musique adoucit les mœurs, soit ! Mais, pas trop non plus !