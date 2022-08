FUTUROSCOPIE - Sans festivals, pas de musique, pas de fête et moins de touristes ! 🔑

En dehors de cette tendance généralisée désormais à de nombreux pays dont l’Italie d’où le mouvement est issu, l’autre nouveauté, moins dans l’air du temps, provient de la tendance business dont les grands festivals sont désormais les acteurs.



Gérés par d’énormes entreprises avides de rentabilité, ces majors ont pour étendard le festival de Coachella par exemple, considéré comme l’un des plus grands du monde. Etabli en Californie, en plein désert, dans un site très attractif, il est vrai que cette manifestation consacrée aux musiques électroniques ne cède rien en qualité à la musique.



Mais Coachella est aussi devenu le paradis de l’argent, des sponsors, et notamment des marques vestimentaires dont les influenceurs se disputent les faveurs.



Juste pour situer la cour dans laquelle joue le festival : en 2013, la seule vente des billets a rapporté 47 millions de dollars et en 2017, elle a rapporté 87 millions aux organisateurs ! D’où l’idée de créer un espace VIP occupant un quart du site ! Enfin, on estime à 700 millions de dollars les revenus générés par le festival sur le territoire !



Tout aussi prisé sur le plan musical et commercial, Tomorrowland dont une édition a eu lieu à l’Alpe d’Huez en 2019, voit sa notoriété s’accroître, du Brésil aux USA et surtout en Belgique, où cette année dans la province d’Anvers, il a accueilli 600 000 festivaliers autour de 14 scènes et podiums.



Sans compter que l’événement Tomorrowland Winter qui s’est tenu à l’Alpe d’Huez cet hiver et a enregistré 30 000 entrées, vendues en quelques jours.



Autre exemple, créé en 2001 à Chicago, le Lolapalooza qui accueille quelque 400 000 festivaliers, a essaimé dans d’autres pays du monde, notamment au Brésil, Chili, Argentine et en France. Sous la houlette de Live Nation, sur la pelouse de Longchamp, l’événement a réuni en 2022, 130 000 spectateurs !



Mais inutile de poursuivre... Dynamiseur de promotion, d’image et de flux touristiques, le festival a indéniablement de l’avenir pour peu qu’il respecte l’environnement des territoires qui le reçoivent et ne fasse pas primer le business sur la qualité musicale et la convivialité qu’il est capable de susciter.