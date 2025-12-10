Emirates à la recherche de nouveaux équipages en France

Emirates repart à la rencontre des candidats français.
En janvier 2026, le transporteur basé à Dubaï organisera plusieurs journées portes ouvertes dans quatre grandes villes françaises afin de recruter de nouveaux membres de son personnel de bord.
Emirates organisera ses sessions de recrutement en présentiel dans quatre villes :
- Paris : les 4 et 18 janvier 2026, au M Social Hotel Paris (12 boulevard Haussmann, 9e)
- Lyon : le 6 janvier, au Sofitel Lyon Bellecour
- Bordeaux : le 20 janvier, au Radisson Hôtel Bordeaux Saint-Jean
- Toulouse : le 22 janvier, au Plaza Hotel Toulouse Capitole.
Ces journées portes ouvertes sont accessibles sur préinscription en ligne, mais les candidats pourront également se présenter sans rendez-vous.
En janvier 2026, le transporteur basé à Dubaï organisera plusieurs journées portes ouvertes dans quatre grandes villes françaises afin de recruter de nouveaux membres de son personnel de bord.
Emirates organisera ses sessions de recrutement en présentiel dans quatre villes :
- Paris : les 4 et 18 janvier 2026, au M Social Hotel Paris (12 boulevard Haussmann, 9e)
- Lyon : le 6 janvier, au Sofitel Lyon Bellecour
- Bordeaux : le 20 janvier, au Radisson Hôtel Bordeaux Saint-Jean
- Toulouse : le 22 janvier, au Plaza Hotel Toulouse Capitole.
Ces journées portes ouvertes sont accessibles sur préinscription en ligne, mais les candidats pourront également se présenter sans rendez-vous.
Emirates : un recrutement à grande échelle
Autres articles
-
Emirates lance l’Asia Pass pour voyager dans toute l’Asie du Sud-Est
-
Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
-
Emirates Group signe un bénéfice record au 1er semestre 2025-2026
-
Emirates investit dans la reconnaissance faciale à Dubaï
-
Emirates recrute ses équipages en France
En 2024, Emirates a recruté plus de 5 000 membres d’équipage à travers le monde, en organisant des événements dans 353 villes.
Pour l’exercice en cours, la compagnie prévoit à nouveau 5 000 recrutements, portant son effectif total à environ 25 500 personnels de cabine.
Avec une flotte moderne de plus de 260 avions gros porteurs et plus de 375 appareils en commande, Emirates reste le premier opérateur mondial de Boeing 777 et d’Airbus A380.
Pour l’exercice en cours, la compagnie prévoit à nouveau 5 000 recrutements, portant son effectif total à environ 25 500 personnels de cabine.
Avec une flotte moderne de plus de 260 avions gros porteurs et plus de 375 appareils en commande, Emirates reste le premier opérateur mondial de Boeing 777 et d’Airbus A380.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille