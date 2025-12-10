Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026. Passez de bonnes fêtes !
Emirates à la recherche de nouveaux équipages en France

La compagnie recrute dans quatre villes françaises en janvier 2026


Emirates relance sa campagne de recrutement en France. La compagnie aérienne basée à Dubaï organise plusieurs journées portes ouvertes en janvier 2026 à Paris, Lyon, Bordeaux et Toulouse, afin de recruter de nouveaux membres de son personnel de bord et renforcer ses équipages internationaux.


Vendredi 19 Décembre 2025

Emirates relance sa campagne de recrutement en France - Depositphotos.com, @mysterious
Emirates repart à la rencontre des candidats français.

En janvier 2026, le transporteur basé à Dubaï organisera plusieurs journées portes ouvertes dans quatre grandes villes françaises afin de recruter de nouveaux membres de son personnel de bord.

Emirates organisera ses sessions de recrutement en présentiel dans quatre villes :

- Paris : les 4 et 18 janvier 2026, au M Social Hotel Paris (12 boulevard Haussmann, 9e)

- Lyon : le 6 janvier, au Sofitel Lyon Bellecour

- Bordeaux : le 20 janvier, au Radisson Hôtel Bordeaux Saint-Jean

- Toulouse : le 22 janvier, au Plaza Hotel Toulouse Capitole.

Ces journées portes ouvertes sont accessibles sur préinscription en ligne, mais les candidats pourront également se présenter sans rendez-vous.

Emirates : un recrutement à grande échelle

En 2024, Emirates a recruté plus de 5 000 membres d’équipage à travers le monde, en organisant des événements dans 353 villes.

Pour l’exercice en cours, la compagnie prévoit à nouveau 5 000 recrutements, portant son effectif total à environ 25 500 personnels de cabine.

Avec une flotte moderne de plus de 260 avions gros porteurs et plus de 375 appareils en commande, Emirates reste le premier opérateur mondial de Boeing 777 et d’Airbus A380.


