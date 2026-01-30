TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Selectour : Bertrand Bonnefoi remplace Jean-Noël Lefeuvre

Bertrand Bonnefoi a été désigné directeur général de Selectour


C’est une petite révolution à l’échelle de l’histoire de Selectour, puisque le réseau va changer de directeur général. Après plus de 22 ans à servir la marque à l’hippocampe, Jean-Noël Lefeuvre va partir à la retraite, et Bertrand Bonnefoi a été désigné pour lui succéder.


Rédigé par le Lundi 2 Février 2026

Voici qu’une page de l’histoire de Selectour se tourne, et un chapitre entier de la vie de Jean-Noël Lefeuvre.

Alors qu’il est entré au siège de la marque à l’Hippocampe en 2003, en tant que directeur financier d’Afat Voyages, il gravit les échelons, avant d’être nommé, en 2017, directeur général.

Et nous venons d’apprendre, par le biais de nos confrères de la Quotidienne, que lors d’un séminaire, Laurent Abitbol, président du Directoire de Selectour, a annoncé le départ en retraite de Jean-Noël Lefeuvre et la nomination de son remplaçant, en la personne de Bertrand Bonnefoi.

Selectour : un directeur administratif et financier devrait arriver

L’actuel directeur digital et marketing du réseau va entamer une phase de transition avec celui qui est encore le DG du groupe, jusqu’en septembre 2026, mois à partir duquel il prendra ses nouvelles fonctions à temps plein.

Dans le même temps, un directeur administratif et financier devrait arriver afin d’épauler celui qui est rentré chez Selectour en 2021 seulement.

A lire : Intelligence artificielle : Selectour fait sa révolution !

Il gardera aussi ses fonctions de directeur digital et marketing.

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias