Selectour : Bertrand Bonnefoi remplace Jean-Noël Lefeuvre

Voici qu’une page de l’histoire de Selectour se tourne, et un chapitre entier de la vie de Jean-Noël Lefeuvre.
Alors qu’il est entré au siège de la marque à l’Hippocampe en 2003, en tant que directeur financier d’Afat Voyages, il gravit les échelons, avant d’être nommé, en 2017, directeur général.
Et nous venons d’apprendre, par le biais de nos confrères de la Quotidienne, que lors d’un séminaire, Laurent Abitbol, président du Directoire de Selectour, a annoncé le départ en retraite de Jean-Noël Lefeuvre et la nomination de son remplaçant, en la personne de Bertrand Bonnefoi.
Selectour : un directeur administratif et financier devrait arriver
L’actuel directeur digital et marketing du réseau va entamer une phase de transition avec celui qui est encore le DG du groupe, jusqu’en septembre 2026, mois à partir duquel il prendra ses nouvelles fonctions à temps plein.
Dans le même temps, un directeur administratif et financier devrait arriver afin d’épauler celui qui est rentré chez Selectour en 2021 seulement.
A lire : Intelligence artificielle : Selectour fait sa révolution !
