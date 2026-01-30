Aer Lingus Regional ouvre une liaison directe Tours–Dublin cet été

Attirer une compagnie de renom sur une destination européenne majeure, dans le contexte actuel du transport aérien, n’a rien d’évident.



C’est le résultat d’une stratégie patiente et exigeante, menée avec les collectivités et les acteurs du territoire. Cette nouvelle ligne permettra aux habitants du territoire de voyager plus facilement, tout en ouvrant le Val de Loire à de nouveaux visiteurs, au bénéfice direct de l’économie locale.

Aer Lingus Regional propose également des correspondances domestiques, notamment vers Donegal, au nord-ouest de l’Irlande, avec deux vols quotidiens au départ de Dublin.Au-delà de l’enjeu touristique, cette nouvelle liaison doit permettre d’attirervers le Val de Loire, destination classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, réputée pour ses châteaux, ses vignobles et son art de vivre.Pour Martin Meyrier , président du groupe Edeis, gestionnaire de l’aéroport, cette ouverture constitue un signal fort, "