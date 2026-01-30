TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Aer Lingus Regional ouvre une liaison directe Tours–Dublin cet été

Une nouvelle connexion aérienne pour renforcer l’attractivité du Val de Loire


Aer Lingus Regional inaugure cet été une nouvelle liaison directe entre Tours et Dublin, opérée par Emerald Airlines. Du 6 juin au 29 août, un vol hebdomadaire chaque samedi permettra aux voyageurs de relier facilement la capitale irlandaise tout en renforçant l’attractivité touristique du Val de Loire.


Rédigé par le Lundi 2 Février 2026

Aer Lingus Regional annonce l’ouverture de la liaison aérienne directe entre Tours et Dublin - © Edeis
Aer Lingus Regional annonce l’ouverture de la liaison aérienne directe entre Tours et Dublin - © Edeis
Agencia Catalana de Turisme
À partir de l’été 2026, Tours sera directement reliée à Dublin.

Aer Lingus Regional, opérée par Emerald Airlines, annonce l’ouverture d’une liaison saisonnière entre l’aéroport de Tours-Val de Loire et la capitale irlandaise, avec un vol hebdomadaire chaque samedi, du 6 juin au 29 août 2026.

La ligne Tours–Dublin sera opérée une fois par semaine pendant la saison estivale.

Les horaires annoncés sont les suivants :
Tours - Dublin : 19h40
Dublin - Tours : 21h05

Les billets sont d’ores et déjà disponibles à la vente sur le site d’Aer Lingus.

"Nous sommes ravis d’accueillir les voyageurs de Tours à destination de Dublin. En tant que seule liaison directe entre ces deux villes, ce vol ouvre de nouvelles perspectives aux visiteurs français souhaitant découvrir la richesse de l’histoire irlandaise, sa scène artistique vibrante et son hospitalité chaleureuse", souligne Ian Lough, Head of Commercial d’Emerald Airlines.

Dublin : un levier de développement pour le territoire tourangeau

Autres articles
Aer Lingus Regional propose également des correspondances domestiques, notamment vers Donegal, au nord-ouest de l’Irlande, avec deux vols quotidiens au départ de Dublin.

Au-delà de l’enjeu touristique, cette nouvelle liaison doit permettre d’attirer une nouvelle clientèle internationale vers le Val de Loire, destination classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, réputée pour ses châteaux, ses vignobles et son art de vivre.

Pour Martin Meyrier, président du groupe Edeis, gestionnaire de l’aéroport, cette ouverture constitue un signal fort, "Attirer une compagnie de renom sur une destination européenne majeure, dans le contexte actuel du transport aérien, n’a rien d’évident.

C’est le résultat d’une stratégie patiente et exigeante, menée avec les collectivités et les acteurs du territoire. Cette nouvelle ligne permettra aux habitants du territoire de voyager plus facilement, tout en ouvrant le Val de Loire à de nouveaux visiteurs, au bénéfice direct de l’économie locale."


Lu 127 fois

Tags : aer lingus, dublin
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand news AirMaG

RESANEO : l’alliance de la sérénité et des innovations

RESANEO : l’alliance de la sérénité et des innovations
L’un des mantras de RESANEO, faciliter la vie des agents de voyages avec des innovations, des...
Dernière heure

Aer Lingus Regional ouvre une liaison directe Tours–Dublin cet été

Selectour : Bertrand Bonnefoi remplace Jean-Noël Lefeuvre

Exploris One vendu aux enchères pour 4,5 millions d’euros

Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc

Outre-mer : taxes, coûts, infrastructures… pourquoi l’aérien est à la peine ? [ABO]

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Les annonces

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CITIZENPLANE - Formateur·trice Systèmes Aériens & Support - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

V.O.S - Coordinateurs·trices des opérations - (Copenhague (Danemark) ou Dubline (Irlande))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
Distribution

Distribution

Vente de voyages : demain, tous travel planners ?

Vente de voyages : demain, tous travel planners ?
Partez en France

Partez en France

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Vers un tourisme inclusif et durable pour Tahiti Et Ses Îles : les fondations posées pour l’avenir de la destination

Vers un tourisme inclusif et durable pour Tahiti Et Ses Îles : les fondations posées pour l’avenir de la destination
Production

Production

Jet tours mobilise ses équipes pour dévoiler sa brochure Été 2026

Jet tours mobilise ses équipes pour dévoiler sa brochure Été 2026
AirMaG

AirMaG

Aer Lingus Regional ouvre une liaison directe Tours–Dublin cet été

Aer Lingus Regional ouvre une liaison directe Tours–Dublin cet été
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

L’Open Package SpeedMedia pour monter vos offres Flex

L’Open Package SpeedMedia pour monter vos offres Flex
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Heritage Resorts & Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée

Heritage Resorts &amp; Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée
HotelMaG

Hébergement

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago
Futuroscopie

Futuroscopie

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Exploris One vendu aux enchères pour 4,5 millions d’euros

Exploris One vendu aux enchères pour 4,5 millions d’euros
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc

Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias