Aer Lingus Regional ouvre une liaison directe Tours–Dublin cet été

Aer Lingus Regional annonce l’ouverture de la liaison aérienne directe entre Tours et Dublin - © Edeis
À partir de l’été 2026, Tours sera directement reliée à Dublin.
Aer Lingus Regional, opérée par Emerald Airlines, annonce l’ouverture d’une liaison saisonnière entre l’aéroport de Tours-Val de Loire et la capitale irlandaise, avec un vol hebdomadaire chaque samedi, du 6 juin au 29 août 2026.
La ligne Tours–Dublin sera opérée une fois par semaine pendant la saison estivale.
Les horaires annoncés sont les suivants :
Tours - Dublin : 19h40
Dublin - Tours : 21h05
Les billets sont d’ores et déjà disponibles à la vente sur le site d’Aer Lingus.
"Nous sommes ravis d’accueillir les voyageurs de Tours à destination de Dublin. En tant que seule liaison directe entre ces deux villes, ce vol ouvre de nouvelles perspectives aux visiteurs français souhaitant découvrir la richesse de l’histoire irlandaise, sa scène artistique vibrante et son hospitalité chaleureuse", souligne Ian Lough, Head of Commercial d’Emerald Airlines.
Dublin : un levier de développement pour le territoire tourangeau
Aer Lingus Regional propose également des correspondances domestiques, notamment vers Donegal, au nord-ouest de l’Irlande, avec deux vols quotidiens au départ de Dublin.
Au-delà de l’enjeu touristique, cette nouvelle liaison doit permettre d’attirer une nouvelle clientèle internationale vers le Val de Loire, destination classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, réputée pour ses châteaux, ses vignobles et son art de vivre.
Pour Martin Meyrier, président du groupe Edeis, gestionnaire de l’aéroport, cette ouverture constitue un signal fort, "Attirer une compagnie de renom sur une destination européenne majeure, dans le contexte actuel du transport aérien, n’a rien d’évident.
C’est le résultat d’une stratégie patiente et exigeante, menée avec les collectivités et les acteurs du territoire. Cette nouvelle ligne permettra aux habitants du territoire de voyager plus facilement, tout en ouvrant le Val de Loire à de nouveaux visiteurs, au bénéfice direct de l’économie locale."
