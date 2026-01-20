TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
Aer Lingus : la ligne estivale Brest - Dublin reprend du service

Chaque samedi, du 30 mai au 29 août 2026


Le service saisonnier d'Aer Lingus Regional entre Brest et Dublin est à nouveau reconduit en 2026. Il fonctionnera une fois par semaine, chaque samedi, du 30 mai au 29 août 2026.


Rédigé par le Mardi 20 Janvier 2026

Aer Lingus Regional assurera un vol entre Brest et Dublin chaque samedi, du 30 mai au 29 août 2026 - Photo : Aer Lingus
Aer Lingus Regional assurera un vol entre Brest et Dublin chaque samedi, du 30 mai au 29 août 2026 - Photo : Aer Lingus
CroisiEurope
La ligne estivale d'Aer Lingus Regional opérée entre Brest et Dublin reprend du service en 2026.

Elle fonctionnera une fois par semaine, chaque samedi, du 30 mai au 29 août 2026.

"Dublin est une destination idéale pour une escapade citadine, tout en servant de principale porte d'entrée pour explorer l'Irlande au-delà de la capitale.

Depuis l'aéroport de Dublin, les passagers peuvent atteindre le départ de l'emblématique Wild Atlantic Way en un peu plus de deux heures, ouvrant ainsi certains des paysages côtiers les plus époustouflants d'Europe", a déclaré à ce sujet Ian Lough, responsable commercial d’Emerald Airlines, l'opérateur exclusif du réseau régional Aer Lingus, assurant la connectivité vers/depuis l'Irlande, le Royaume-Uni et la France, dans un communiqué.


