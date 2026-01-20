Aer Lingus : la ligne estivale Brest - Dublin reprend du service

Dublin est une destination idéale pour une escapade citadine, tout en servant de principale porte d'entrée pour explorer

au-delà de la capitale.



Depuis l'aéroport de Dublin, les passagers peuvent atteindre le départ de l'emblématique Wild Atlantic Way en un peu plus de deux heures, ouvrant ainsi certains des paysages côtiers les plus époustouflants d'Europe