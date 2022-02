Aer Lingus reprend ses vols pour San Francisco dès le 25 février

Aer Lingus reprend progressivement ses 14 lignes directes entre l'Amérique du Nord et la France via l'Irlande, dont New York, Miami, Chicago, Boston, Los Angeles, San Francisco, Orlando, Washington, Seattle et Philadelphie.



La compagnie sera le seul transporteur à proposer des vols directs entre l'Irlande et la côte ouest des États-Unis, avec des vols vers San Francisco qui reprendront le 25 février, des vols quotidiens vers Los Angeles à partir du 12 mai, et des vols vers Seattle qui reprendront 5 fois par semaine le 26 mai.



Les vols vers les États-Unis au départ de Shannon commenceront le 10 mars, avec 14 vols par semaine vers New York et Boston.