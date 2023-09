Séjour de charme en Irlande dans la région de Cork

Ces deux étapes hors de Cork confirment qu’il reste compliqué de visiter l’Irlande sans butter sur une histoire qui fut souvent douloureuse.



Certes, à partir du Ve siècle, après l’arrivée de Saint Patrick et d’autres missionnaires, le christianisme y avait supplanté la religion celtique. Mais, dès les premières heures du IXe siècle, cette culture monastique fut bousculée pendant plus d'un siècle par les invasions des Vikings qui finirent par être ... assimilés.



Il en fut tout autrement avec les mercenaires normands venus en Irlande à partir de 1169. Pendant plus de 700 ans, ceux-ci s’implantèrent en Irlande et, à leur suite, les Anglais. Ces derniers organiseront une vraie colonisation de cette très catholique île en y installant des milliers d’Anglais et d'Écossais protestants, puis en organisant un véritable Apartheid au détriment des catholiques.



C’est seulement au début du XXe siècle que la République d’Irlande a arraché son indépendance à la Grande-Bretagne qui ne conserve plus dans son giron que les comtés du nord-est, c’est à dire l’Ulster.



Depuis l’entrée dans l’Union européenne, la République d'Irlande a, cependant, bien changé. Une prospérité certaine s’y est installée et, grâce aux fonds européens, le réseau routier a été sérieusement amélioré.



Ces changements se voient à l’œil nu même si, de Cobh à New Ross, le visiteur étranger évolue souvent -avec délices- dans une Irlande de carte postale : des prairies bien vertes ; d’innombrables troupeaux de vaches et de moutons ; des bourgs charmants aux maisons colorées qui ont pour nom Westfod, New Ross, Waterford, Dungarvan, Tramore... ; des églises et d'innombrables statues de la Vierge ; un moulin à vent qui date des Normands ; et, bien sûr, un nombre considérable d’abbayes et de châteaux en ruines, à l’allure terriblement romantique sous la pluie ou dans la brume.