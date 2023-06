L'Irlande met le cap sur le tourisme de luxe

Jusqu'ici, le luxe est une minuscule "niche" qui pèse à peine 1 % dans l'offre touristique de l'île d'Irlande. Cependant, Elmagh Killeen estime réaliste de tabler sur son développement. "Le tourisme de luxe pourrait atteindre 5 % du total dans les années à venir" , assure-t-elle.



Ce pronostic paraît "réaliste" à Albert W Dawson, le directeur général de Luxurious Ireland. Cette agence réceptive familiale experte en voyages sur mesure et personnalisés "offre des expériences de séjour, avec un service cinq étoiles ", à " une clientèle haut de gamme et très haut de gamme", surtout originaire des Etats-Unis, du Canada, de la France et de l'Allemagne.



Toutefois si les Américains séjournent en Irlande en moyenne 8 à 10 jours, les Européens restent, eux, plutôt 5 ou 6 jours sur place, parfois 7.



Par chance, pour les attirer, l'Irlande a, selon Albert W Dawson, d'innombrables atouts : des véhicules avec chauffeurs privés, des hélicoptères s'ils veulent se placer en hélicoptère, des guides agréés remarquables, l'accès privé aux galeries et aux musées, mais aussi des golfs, des paysages préservés, des itinéraires confidentiels, la possibilité de faire des dîners exclusifs avec des Lords et Lady's et bien sûr d'innombrables châteaux.



Cependant, si les Américains descendent volontiers dans les grands châteaux-hôtels dotés de nombreuses chambres, les Français, eux, préfèrent les petits châteaux et les manoirs avec peu de chambres car l'ambiance y est réputée plus familiale, plus chaleureuse et, surtout, ils peuvent être plus facilement privatisés.



Tout comme Elmagh Killeen, Albert W Dawson estime que "la possibilité d'explorer -à pied, à vélo, etc.- la campagne irlandaise motive largement les séjours de la clientèle de luxe" . Après, toutefois, qu'elle "a consacré un jour à expérimenter le château".