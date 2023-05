Anantara ouvre son premier hôtel en Irlande

, la capitale de l' Irlande, s'enrichit d'un nouvel établissement :Situé, à proximité des entreprises technologiques et des sites culturels, l'Anantara The Marker Dublin affiche un design contemporain et élégant, avecLe nouveau restaurant de l'hôtel,, y propose une, à base d'ingrédients locaux.Lede l'Anantara The Marker Dublin propose une série de soins curatifs et réparateurs inspirés du folklore irlandais dans un cadre luxueux.Les clients de l'hôtel pourront aussi profiter de plusieurs activités, notamment culinaires, telles que le voyage "Spice Spoons" avec le chef exécutif dans le village de pêcheurs de Howth, situé en bord de mer.L' Anantara The Marker Dublin propose également dessur mesure pour mettre en valeur le meilleur de l'hospitalité irlandaise, comme la baignade sauvage dans un célèbre spot de 40 pieds en bord de mer, des courses de chevaux avec un entraîneur de renom et une nuit de contes avec un "seanachai" traditionnel.