Anantara dévoile la tente "Mekong Explorer"

thés durables de Sawanabondin, chocolats de Kad Kakao, biscuits au beurre en forme d’éléphant faits maison, champignons croustillants en collaboration avec DoiTung, sac en tissu Praewa

l’arrivée en bateau traditionnel, une aventure en Sky Bike, la pension complète, des boissons non alcoolisées à volonté, un minibar bien approvisionné et l’accès au Hall of Opium Museum

Lad' Anantara se trouve à 4 kilomètres du Triangle d’Or, à la jonction des frontières de la Thaïlande, du Laos et du Myanmar. Installée dans une, elle offre une vue sur le Mékong et sur lesCette tente haut de gamme comprend deux chambres avec salle de bains privative, un mobilier mêlant cuir, bois, et textiles Jim Thompson, ainsi que des objets artisanaux locaux. Parmi les produits proposés en chambre figurent «». Chaque terrasse privée dispose d’uneLe, incluant «».