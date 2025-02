Inde : Anantara Hotels & Resorts s'installe à Jaipur

La suite Jewel Bagh One-Bedroom, d'une superficie de 70 m², dispose d'une salle de séjour séparée avec des lits à fenêtre, parfaits pour se blottir avec un livre et une tasse de thé après une journée d'aventures.



La Suite Présidentielle à deux chambres, d'une superficie généreuse de 173 m², est idéale pour ceux qui recherchent une combinaison de splendeur intérieure et d'accès à l'extérieur.



L'offre culinaire est multiple et raffinée. Au restaurant Sheesh Mahal, le chef exécutif de l'hôtel, Sunil Jajoria, maîtrise à la perfection les recettes indiennes traditionnelles.



Ouvert toute la journée, le restaurant L'Amrit Mahal est, lui, un espace familial à la décoration vivante et à la cuisine ouverte, idéal pour des repas décontractés - du buffet international aux classiques indiens à la carte - à l'intérieur ou à l'extérieur, au bord de la piscine.



Par ailleurs, le Rajputana Chowk est un lieu de rencontres où les clients peuvent se détendre autour de cafés spécialisés, de thés triés sur le volet et de limonades rafraîchissantes dans une ambiance très place de marché traditionnelle.



Enfin, pour une expérience vraiment royale, les hôtes pourront essayer le très chic Designer Dining by Anantara : tout au long de la nuit, quatre plats exquis préparés par un chef privé sont servis par un majordome dans quatre lieux différents, chacun d'entre eux étant conçu pour compléter la magie du décor.