Chez Anantara, l'avenir du luxe passe par "la transversalité" [ABO]

nouvelles ouvertures d'hôtels en Asie

"Là, on est au milieu de rien, on est tranquille, on peut faire du trekking et participer à d'authentiques rituels de purification à l'eau"

Autres nouveautés, en Asie toujours :Ainsi, Anantara propose désormais d'Pour concrétiser cette offre, Anantara a racheté le dernier wagon du train public qui va de Da Nang à Nha Trang en passant par Quy Nhon. The Vietage by Anantara est une offre relativement confidentielle : ce wagon de luxe comporte seulement six petites cabines, un bar et un Spa.Compte tenu du succès rencontré, a expliqué Marion Walsh-Hédouin, Anantara a décidé de rééditer l'expérience, en se lançant dans, mais pour assurer un autre itinéraire.Par ailleurs, mais au Laos cette fois-ci,. Ces croisières se feront à bord d'unde 30 à 60 m2). Elles seront ponctuées d'escales pour découvrir des artisans au travail, des forêts, des grottes, des chutes d'eau et à l'occasion déguster du thé.Décidément séduite par l'idée de proposer à ses clients des expériences sur l'eau, Anantara a aussi positionné mais à Bangkok cette fois-ci, sur le fleuve Chao Phraya,Le "Loy River Song", qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes et être privatisé, propose une série d'itinéraires allant de deux jours/une nuit à quatre jours/trois nuits. Premier voyage annoncé : entre l'actuelle Bangkok et l'ancienne capitale du Siam, Ayutthaya.Ces innovations - ferroviaires et fluviales - interviennent parallèlement à de. Ainsi, celle -récente - de l'Anantara Koh Yao Yai Resort & Villas, en Thaïlande à une demi-heure de bateau de Phuket.Et aussi, l'Anantara Ubud Bali Resort (85 villas et chambres)., a souligné, à ce propos, Marion Walsh-Hédouin.Signalons encore. A n'en pas douter, une base idéale pour qui voudra découvrir le Rajasthan.