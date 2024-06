Minor Hotels conforte son implantation au Sri Lanka Minor Hotels gère deux hôtels supplémentaires au Sri Lanka

Suite à l'accord passé avec Softlogic Holdings -propriétaire des établissements-, le groupe hôtelier international Minor Hotels gère deux hôtels supplémentaires au Sri Lanka, l'un dans la capitale économique Colombo, l'autre dans la ville balnéaire de Bentota.



Rédigé par PAULA BOYER le Mercredi 26 Juin 2024

A la suite de l'accord passé avec Softlogic Holdings qui est le propriétaire de ces établissements, le groupe hôtelier Minor ouvre deux hôtels supplémentaires au marques NH Hotels & Resorts.



L'hôtel NH Collection Colombo a ouvert ses portes le 1er juin 2024 au cœur de la capitale économique du Sri Lanka, à quelques pas de Liberty Arcade et de l'océan Indien, et à 10 minutes en voiture du musée national, de la place de l'Indépendance et du marché de Pettah.



Le principal aéroport du Sri Lanka, l'aéroport international Bandaranaike (CMB), se trouve à 45 minutes de route de cet hôtel cinq étoiles qui dispose de 219 chambres et suites. Leur surface ? De 33 m2 à 254 m², pour la plus grande suite, la suite présidentielle. Toutes les chambres sont dotées de fenêtres allant du sol au plafond et offrant une vue imprenable sur l'océan Indien ou sur la ville.



Le NH Collection Colombo dispose de six restaurants, notamment des restaurants internationaux ouverts toute la journée, des restaurants de spécialités indiennes, thaïlandaises et japonaises, un rooftop offrant des vues panoramiques sur l'océan au coucher du soleil, ainsi qu'un café et un salon situés dans le hall de l'hôtel.



Pour les réunions d'affaires et les événements, l'hôtel propose des espaces pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes, notamment deux salles de banquet, cinq salles de réunion et une salle de conférence.



Minor Hotels : en pleine expansion Autres articles Minor Hotels : Gonzalo Aguilar nouveau PDG Europe et Amériques NH Bentota Ceysands Resort est situé entre la rivière Bentota et l'océan Indien. Il ouvrira le 1er juillet, proposera 166 chambres et suites de 37 à 139 m2.



Le NH Bentota comprend une grande piscine avec une vue imprenable sur l'océan, un centre de sports nautiques, un spa et un kid's club.



Les clients pourront dîner dans l'un des cinq restaurants et bars de l'établissement, dont un restaurant international ouvert toute la journée, des restaurants de spécialités thaïlandaises et de fruits de mer, un café pour les repas légers et le bar de la piscine.



Ces deux nouveaux hôtels confortent l'implantation de Minor au Sri Lanka où le groupe gérait déjà trois établissements, l'Anantara Kalutara Resort, l'Anantara Peace Haven Tangalle Resort et l'Avani Kalutara Resort.



Ces ajouts interviennent alors que le tourisme sri-lankais enregistre, depuis un an, un rebond impressionnant. En 2024, " les arrivées devraient dépasser les niveaux d’avant la pandémie et atteindre, voire dépasser, le record de 2018" , se réjouit d'ailleurs, dans un communiqué,



Au total, le groupe Minor exploite plus de 550 hôtels, complexes et résidences dans 56 pays et développe un portefeuille diversifié de huit marques – Anantara, Avani, Elewana Collection, NH, NH Collection, nhow, Oaks et Tivoli. Il gère notamment plus de 90 NH Collection et 230 hôtels et complexes NH dans le monde.



Minor Hotels a en projet plus de 200 hôtels d’ici fin 2026.



Lire aussi : Minor Hotels : un nouveau resort Anantara à Zanzibar dès 2027 À 90 minutes au sud de Colombo, sur la côte ouest de l'île, leest situé entre la rivière Bentota et l'océan Indien. Il, proposeraLe NH Bentota comprend uneavec une vue imprenable sur l'océan, unLes clients pourront dîner dans l'un desde l'établissement, dont un restaurant international ouvert toute la journée, des restaurants de spécialités thaïlandaises et de fruits de mer, un café pour les repas légers et le bar de la piscine.l'Anantara Kalutara Resort, l'Anantara Peace Haven Tangalle Resort et l'Avani Kalutara Resort.. En 2024, ", se réjouit d'ailleurs, dans un communiqué, Dillip Rajakarier , PDG de Minor Hotels et PDG de Minor International.et développe un portefeuille diversifié de– Anantara, Avani, Elewana Collection, NH, NH Collection, nhow, Oaks et Tivoli. Il gère notamment plus de 90 NH Collection et 230 hôtels et complexes NH dans le monde.

