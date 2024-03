Minor Hotels : un nouveau resort Anantara à Zanzibar dès 2027

L’ensemble de l’établissement bénéficiera d'une décoration contemporaine et d'un confort ultramoderne pour offrir le luxe d'Anantara, le tout réalisé avec le style et les matériaux de la région.



Stratégiquement conçu autour et avec plusieurs points d’eau, telles que des piscines privées, un accès au lagon et des vues sur le lagon, l'Anantara Zanzibar Resort offrira une retraite balnéaire élégante et reposante

Minor Hotels, propriétaire, opérateur et investisseur hôtelier international, annonce la signature d'un nouveau complexe hôtelier Anantara qui sera développé à Zanzibar, en Tanzanie. Situé sur la côte nord de l'île,Ce nouvel hôtel comprendra 3L’établissement comptera également 38 appartements d'une chambre, 19 appartements de deux chambres, 8 penthouses de trois chambres et penthouses simples.", précise le Groupe dans un communiqué.