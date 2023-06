Le groupe hôtelier Anantara confirme sa percée en Europe

Ouverture de l'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel en Italie

Anantara ouvre un second hôtel en Italie, dans les environs de Naples. L'ancien couvent du XIIIe siècle où il est installé a bénéficié d'une restauration minutieuse afin de préserver son caractère historique, et notamment le cloître orné et l'église baroque. Il propose 52 chambres et suites élégantes, une restauration de haut niveau et un Spa de classe mondiale.

L'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel est niché au-dessus de la ville d'Amalfi, sur la séduisante côte amalfitaine, dans un ancien couvent de capucins du XIIIe siècle restauré à flanc de falaise.



Le bâtiment, vieux de 800 ans, a fait l'objet d'une rénovation minutieuse afin de préserver les éléments historiques, notamment le cloître orné et l'église baroque, avec son autel en marbre et son sol en majolique.



Avec ses 52 chambres et suites élégantes qui conservent des éléments d'origine, la création de concepts de restauration de haut niveau et d'un spa de classe mondiale, le tout avec une vue panoramique sur la Méditerranée, l'Anantara Amalfi s'affiche comme un joyau de la côte emblématique.



Anantara ouvre 7 hôtels et s'offre un atoll aux Maldives

Hôtellerie : Anantara à la conquête du marché français Les repas se veulent une célébration de la gastronomie régionale avec des offres soigneusement élaborées par des maîtres italiens renommés.



Le chef exécutif Claudio Lanuto met à l'honneur les ingrédients frais de saison cultivés dans le jardin du couvent, dans les plats à la carte, inspirés par la cuisine des moines comme dans les menus de dégustation sensoriels.



De son côté, Gino Sorbillo, maître pizzaïolo de renommée internationale et ambassadeur de la pizza napolitaine traditionnelle, invite les convives à déguster les saveurs de la région de Campanie dans une nouvelle pizzeria gastronomique en plein air.



Soucieux de marquer son attachement à la destination et la faire découvrir, l'Anantara Amalfi propose des "expériences" couvrant la culture, la nature, la gastronomie et au-delà, guidées par des personnalités locales, dont l'un des derniers frères franciscains de la région.



Cette seconde ouverture d'un Anantara en Italie qui suit la percée en Europe de ce groupe hôtelier de luxe, propriété du géant thaïlandais de l'hôtellerie de luxe



Anantara Hotels, Resorts & Spas compte actuellement plus de 35 hôtels et propriétés en Thaïlande, aux Maldives, en Indonésie, au Vietnam, en Chine, au Cambodge, au Sri Lanka, au Mozambique, en Zambie, aux Emirats Arabes Unis, au Qatar, à Oman, à l'Ile Maurice, aux Seychelles et en Europe où il est présent en Espagne, Italie, Portugal, Hongrie et depuis peu en Irlande.



En France, il a ouvert à la mi-décembre 2022, sur la Côte d'Azur,



