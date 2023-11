Hôtellerie de luxe : "Le bien-être, une des clés de l'avenir"

"Le bien-être, ce n'est pas une mode, c'est une vraie tendance de fond. Les nouvelles générations ont un mode de vie beaucoup plus sain : elles sont beaucoup plus actives et font davantage attention à ce qu'elles mangent"

"Parce qu'ici les plages sont vierges, l'air très pur et la nature luxuriante, notre hôtel est particulièrement bien adapté pour cette offre bien-être"

"idéal pour se baigner, faire de belles balades dans la forêt, se détoxifier, se remettre en forme"

, mais- autant que la clientèle moyen-orientale et indienne donc - et devraient être plus nombreux encore à l'avenir, pronostique Pascal Bertrand.Parmi ces Européens, précise encore le directeur général de l'Anantara Iko Mauritius Resort & Villas, beaucoup de couples en lune de miel et de jeunes familles.Tous les clients, quelles que soient leurs origines, apprécient, selon Pascal Bertrand, les: aux classiques dégustations de rhums - Maurice est une île de l'Océan indien propice à la culture de la canne à sucre - et même de vins, s'ajoutent des cours de cuisine et d'innombrables activités qui combinent sport et bien-être (des randonnées à pied et à vélo dans la belle nature tropicale de l'île Maurice, mais aussi des séances de yoga, de Qi Gong, de Tai Chi, de méditation...)Jusque là, rien d'étonnant :, souligne Pascal Bertrand.C'est pour les séduire que l'Anantara Iko Mauritius Resort & Villas a mis en place desde 5 à 7 nuitées. Sont inclus soins et traitements, cours de nutrition, excursions dans la nature, restauration adaptée, etc. Il faut tout de même compter 3 700 euros pour 5 nuits dans une chambre de base, incluant les repas personnalisés et le forfait bien-être., insiste le directeur général de l'Anantara Iko Mauritius. Le lieu est, en effet,, assure encore Pascal Bertrand.Dans la bouche de cet homme de 61 ans qui a derrière lui une longue et belle carrière dans l'hôtellerie internationale, cette mise en avant du bien-être semble plus qu'un argument marketing bien ajusté.Elle correspond aussi à un engagement personnel : grand sportif, Pascal Bertrand pratique à la fois course à pied, tennis, rugby, équitation, parachutisme et moto... Il fait aussi du yoga depuis longtemps et s'en trouve bien.