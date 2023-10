Minor Hotels : un nouveau centre de villégiature ultra-luxe à Abu Dhabi

L'Anantara Santorini proposera plusieurs expériences culinaires. Saveurs, ingrédients et épices locaux seront l'apannage du restaurant dédié à l'héritage régional tandis qu'un autre restaurant, installé au bord de l'océan, servira des délices grecs.



Les amateurs de soirées animées trouveront - jusqu'à une heure tardive - boissons et cocktails créatifs au bar où un DJ créera une belle ambiance.



"Ce nouvel établissement vient enrichir notre portefeuille de propriétés de luxe dans les Émirats arabes unis" , se réjouit Dillip Rajakarier, le directeur général du groupe Minor International et directeur général de Minor Hotels.



De fait, avec cette ouverture aux Émirats arabes unis, Minor Hotels poursuit son expansion au Moyen-Orient. Le groupe compte déjà huit hôtels et centres de villégiature Anantara aux Émirats arabes unis et onze au total dans la région.



Si l'on ajoute les établissements exploités sous une autre de ses marques, c'est un total de 26 adresses qu'il compte dans la région.



Minor Hotels ne compte d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin. Il a d'autres projets - pour plusieurs de ses marques - notamment aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Arabie saoudite et à Bahreïn.



Propriétaire, exploitant et investisseur hôtelier international basé à Bangkok, en Thaïlande, le groupe Minor Hotels compte déjà plus de 550 hôtels dans 55 pays. Il est une filiale de Minor International PCL, l'une des plus grandes sociétés d'hôtellerie et de loisirs de la région Asie-Pacifique. Le groupe exploite des hôtels sous les marques Anantara Hotels, Resorts & Spas, Avani Hotels & Resorts, NH Hotels, NH Collection, nhow Hotels, Tivoli Hotels & Resorts, Oaks Hotels & Resorts et Elewana Collection.



C'est l'homme d'affaires thaïlandais d'origine américaine William Heinecke qui a fondé ce groupe hôtelier en 1978 avec l'ouverture du Royal Garden Resort à Pattaya (rebaptisé plus tard Pattaya Marriott Resort & Spa et maintenant Avani).