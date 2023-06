Abu Dhabi : florilège d’activités et expériences à vivre en couple

Escapades romantiques et expériences insolites à vivre en couple

tea time

Rendez-vous à Al Bahyah, au nord de la ville d’Abu Dhabi pour vous évader lors d’une promenade à cheval de 50 mn sur la plage en matinée, après-midi ou soirée. Des balades à cheval peuvent également être organisées dans le désert, à la pleine lune, avec point de départ depuis l’écurie Sanam, à Al Rahba (nord de la ville d’Abu Dhabi) où vous pouvez également prendre des cours d’équitation sur place. Il est possible d’effectuer une randonnée équestre de 40 mn dans la mangrove sur l’île de Jubail Island avec point de départ sur le site de glamping Pura Eco-Retreat (Jubail Island).Embarquement en début de soirée depuis Marina Mall pour un dîner aux chandelles (grillades ou fruits de mer) avec Abu Dhabi Dhow Cruise afin d’admirer le coucher de soleil sur Abu Dhabi à bord d’un yacht ou d’un boutre, bateau traditionnel utilisé autrefois sur les eaux du Golfe, par les pêcheurs de perle, et qui a gardé son charme insolite mais avec les commodités modernes. Pour une expérience encore plus insolite, The Rental Boat , peut organiser des croisières à la carte avec pêche, plongée, diner-barbecue sur une plage déserte, etc.Cette immersion dans le parc national Eastern Mangrove , en plein cœur de la ville d’Abu Dhabi, dévoile un monde insoupçonné et paisible au milieu des crabes, tortues, hérons flamants roses, poissons renards et dugongs (sorte de lamantin). Découvrez cet écosystème protégé en kayak ou Stand up paddle. Et pourquoi pas terminer en sérénité cette aventure avec un massage au spa primé de l’hôtel Anantara Eastern Mangroves Abu Dhabi dans l’un de ses 3 suites pour couples avec baignoires et hammams?Après un transfert en milieu d’après-midi depuis Abu Dhabi, une séance de dune bashing attend les amoureux qui visiteront ensuite une ferme de chameau et profiteront d’un set up exceptionnel au milieu des dunes. Confortablement installés sur des tapis et coussins, après une shisha, ils profiteront ensuite d’unpréparé sur place par un guide spécialiste du désert, sous une voûte céleste incroyablement scintillante. Le dîner se termine avec un café ou un thé traditionnel, servi avec des dates. Un moment suspendu dans le temps, idéal pour entretenir et raviver la flamme !C’est l’une des plus grandes et plus belles mosquées au monde. Elle rend avec magnificence hommage aux arts musulmans : 82 dômes recouverts de calligraphie dorée, 4 minarets s’élançant à 107 m de hauteur, 1000 colonnes serties de pierres semi-précieuses se reflétant dans les bassins d’eau, monumentales mosaïques, immense tapis tissé main, lustre Swarovski de 9 tonnes, etc. Sa visite est d’autant plus grandiose en fin de journée, quand sa façade de marbre scintille sous les derniers rayons du soleil. Il convient de respecter les us de ce lieu officiel où les démonstrations d’affection ne sont pas de mise.Conçu pardans la mer sur l'île de Saadiyat, le, premier musée universel du Moyen-Orient, est à lui seul une œuvre d’art. Pour découvrir cet extraordinaire exploit architectural depuis la mer, réserver une excursion en kayak. Disponible de jour ou de nuit, cette expérience plaira aux amoureux d’architecture. Cette expérience originale peut se poursuivre au Fouquet’s Louvre Abu Dhabi dont la carte est réalisée en partenariat avec le chef étoilé Pierre Gagnaire, ou par un cocktail sur le rooftop bar Art Lounge lequel offre une belle vue sur la ville.Ce palais présidentiel en activité est un chef d’œuvre d’architecture et de design rendant hommage aux valeurs et aux traditions qui ont façonné les É.A.U. Les visiteurs s’y émerveillent devant ses 5000 motifs de mosaïques, sa superbe salle de banquet, ses différents espaces donnant accès aux coulisses de l’exercice politique de l’émirat, sa salle des cadeaux reçus par la famille régnante des rois et présidents de ce monde ; une visite incontournable. Le spectacle son et lumière Palace in Motion projeté sur les murs du palais au coucher du soleil (pas de supplément) y retrace l’histoire des É.A.U.Pour profiter d’un panorama à 360° sur la ville d’Abu Dhabi, rendez-vous à l’ Observation Deck at 300 au 74ème étage des Etihad Towers: vue stupéfiante sur l’Emirates Palace, le Qasr Al Watan, la Corniche, et la Skyline d’Abu Dhabi. A l’heure du, les clients peuvent déguster d'excellentes pâtisseries accompagnées d’une boisson chaude ou de mocktails. Pour déguster un cocktail en amoureux, il est aussi possible d’opter, dans l’autre tour des Etihad Towers (attenante) du Conrad Abu Dhabi Etihad Towers pour le Ray’s Bar (62ème étage) ou profiter d’un bon repas au Ray’s Grill (63ème étage).À seulement 1 heure 30 de route de la ville d’Abu Dhabi la « ville-jardin » d’Al Ain abrite une oasis de quelque de 1200 hectares,, où il fait bon se balader, à pied ou à vélo Son système d’irrigation vieux de 3000 ans, le. Il transporte encore aujourd’hui l'eau des montagnes vers les fermes par un système complexe de canaux souterrains et en surface. Les fermiers y cultivent près de 147000 palmiers dattiers appartenant à 100 variétés différentes.