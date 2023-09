Grand angle nature et éco-aventure sur Abu Dhabi

Espaces naturels et faune protégés en dehors de la ville d’Abu Dhabi

L’ Al Wathba Wetland Reserve s’étend sur 5 km2, à 30 mn au sud-est du centre-ville d’Abu Dhabi, au bord du lac d’Al Wathba. Plus de 250 espèces d’oiseaux y ont élu domicile. Le site est particulièrement propice à l’observation des flamants roses au nombre de 4000. A la saison chaude, saison des amours chez les flamants roses, la zone est fermée au public. L’surprend avec ces spectaculaires dunes fossiles façonnées par le vent au fil des siècles les dunes. Les circuits de randonnées sur ce site sont accessibles et permettent de découvrir cette curiosité géologique. L’est parsemé de “sebkhas”, petits lacs de sel maritimes. Enfin, pour avoir la tête dans les étoiles, pourquoi ne pas profiter d’une nuit dans le désert à l’observatoire d’? Equipés de puissants télescopes, les guides se font une joie de partager leur passion pour l’astronomie. Pour profiter de ces sites, tout en séjournant en tout confort, l’hôtel Al Wathba the Luxury Collection de Marriott offre une retraite luxueuse en plein cœur de la nature, face au désert.A 250 km à l’ouest d’Abu Dhabi, l’ île de Sir Bani Yas fait partie d’un ensemble de. Sheikh Zayed y a créé en 1971 la Arabian Wildlife Park . Celle-ci compte dorénavantsur la moitié de la superficie de l’île. Les seuls hébergements présents sur l’île sont les trois magnifiques établissements de la chaîne Anantara Hotels, Resorts & Spas pour un séjour haut de gamme et exclusif conjuguant. Pour une communion luxueuse en nature, l’ Al Sahel Villa Resort et ses 30 villas de style safari entourées de nature sauvage comblera les rêves de vos clients.L’ oasis d’Al Ain , située à 1h30 à l’est de la ville d’Abu Dhabi est, pour son, le falaj, parfait exemple de gestion humaine visant à. Privilégiez la période d’octobre à avril pour flâner dans les 1.200 ha de chemins ombragés et découvrir ses 147.000 palmiers bien verts. Depuis la ville d’Al Ain, il faut entrer par l’entrée principale ouest pour débuter par une visite de l’Eco-centre pédagogique, puis repérer sur la carte le chemin pour repérer l’emplacement du falaj (Shariaa) avant de s'enfoncer dans l’oasis en vélo ou voiturette de golf.En activité complémentaire, n’hésitez pas à aller en famille à l’ Al Ain zoo , autosuffisant en énergie a vocation d’. Les animaux vivent ici dans leurset des programmes sont mis en place pourqui les entourent. Les enfants adoreront y nourrir les animaux ou faire un safariA 1h30 à l’ouest de la ville d’Abu Dhabi, à mi-chemin entre le centre-ville et Sir Bani Yas, le site de glamping écoresponsable Al Mugheirah Resort (concept Bab Al Nojoum offre un séjour atypique et ressourçant en Airstream argenté classique tout confort ou cabane spacieuse avec piscine, et nombre d’activités : randonnée, balade à vélo, yoga, observation de la faune, feu de camp, cours de sensibilisation à l’environnement. L’on peut également y pratiquer la plongée en apnée dans la réserve de biosphère de Marawah, d'une superficie de 4 255 km2. Celle-ci compte de nombreuses îles et un littoral s'étendant sur 120 km. il s'agit de la première, couvrant 63% des aires marines protégées d'Abu Dhabi. plus d’infos ). Outre laet ledéjà citées plus précédemment, deux autres zones marines sont protégées dans l’émirat d’Abu Dhabi. La, d'une superficie de 55 km2, est située près de Ghantoot, à environ 90 km de la capitale. C’est le plus grand récif corallien des É.A.U. et de la région. Laest située, dans la région ouest dAl Dhafra comprend un groupe d'îles comprenant l'île d'Al Ghagha, l'île d'Al Qaffay et l'île d'Al Yasat.