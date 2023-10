Etes-vous bien au fait de toutes les nouveautés sur Abu Dhabi ?

L’hôtel arbore maintenant une plage de 200m de profondeur et 400m de long; de quoi faire un séjour balnéaire en séjournant au cœur de la ville d’Abu Dhabi ! Proche du Abu Dhabi Mall, le Beach Rotana offre 413 chambres, suites, appartements, un spa Zen et 12 restaurants & bars. Erth Abu Dhabi***** , situé sur Main Island, à 5 mn en voiture de la Grande Mosquée Sheik Zayed, est le fruit de la réhabilitation d'un ancien centre des officiers. Doté d'une architecture rétro futuriste, le bâtiment en forme de faucon se déploie sur un site impressionnant avec une vue dégagée sur le bras de mer de Khor Al Maqta. La décoration fait écho à la nature d’Abu Dhabi (tons naturels, et jeux de matières). Il offre une véritable parenthèse relaxante aux clients y séjournant. En villa avec accès direct à la plage ou en chambre, l’hôtel offre de nombreuses activités sportives: piscines extérieure ou olympique, bowling, squash pour n’en citer que quelques-uns…Aux portes du célèbre du Rub Al Khali, le Liwa Hotel Autograph Collection by Marriott***** (ancien Liwa Hotel), repris et rénové par la marque Marriott, rouvrira ses portes. L’architecture rappelle celle des forts traditionnels d’Abu Dhabi tandis que la décoration des 66 chambres et villas avec vue sur les dunes, s'inspire de l'histoire et de la culture locale. Au cœur d’un luxuriant jardin de 25 ha, l’hôtel est équipé d’un spa et permet aux clients de se ressourcer entre massages ayurvédiques et séances de yoga. Pour profiter du désert, l’hôtel propose aussi des randonnées, du surf sur sable, des balades en quad ou à dos de chameaux.Plus étonnant, le boutique hôtel de 22 chambres Anantara Santorini Abu Dhabi Retreat***** , situé à mi-chemin entre Dubaï et Abu Dhabi, ouvrira. Il recréera l'ambiance unique d’un village grec typique entre maisonnettes blanches & mer turquoise ; une véritable parenthèse relaxante, avec plage privée, piscine, home cinéma, etc., la célèbre chaîne hôtelière Mondrian ouvrira une enseigne à Abu Dhabi sur l’île principale (en face de Reem et Al Maryah Islands). D’une capacité de plus de 200 chambres, elle sera décorée par Tristan Du Plessis. Les visuels préfigurent un lieu qui plaira aux clientèles habituées des lieux branchés, lifestyle.