Abu Dhabi, une destination fun, et multi-activités idéale en famille

Dans le quartier d’Al Qana, The National Aquarium Abu Dhabi , ouvert récemment, est le plus vaste aquarium du Moyen-Orient. Les visiteurs peuvent y découvrir des espèces emblématiques telles que le célèbre Super Snake, python réticulé de 115 kg de plus de 7m, un grand banc de requins-marteaux et de nombreuses autres créatures. Il compte plus de 300 espèces uniques réparties en 10 zones (trésors naturels des EAU, épaves englouties, grottes de l'Atlantique, forêts inondées, volcans enflammés, océan gelé, etc.), pour une visite de 2h en moyenne. Il abrite l'un des plus importants réservoirs de récifs coralliens de la région et s'est associé à l'Agence pour l'environnement d'Abu Dhabi pour promouvoir l’éducation à la conservation de la vie marine. Grâce à la création d’un programme de sauvetage de la faune, ils ont pour mission commune de sauver, réhabiliter et libérer la faune dans l'émirat, garantissant ainsi que les trésors naturels soient accessibles pour les générations futures.La ville d’Abu Dhabi, c’est aussi, à explorer avec les enfants en kayak, paddle ou donut (bateau à moteur électrique pour 2 adultes + 2 enfants), idéalement à marée haute en matinée, sur Jubail Mangrove Park (reliée à Saadiyat et Yas) ou Eastern Mangrove & Parc national des Mangroves (depuis l’île principale avec point de départ à l’Anantara Eastern Mangroves). Ce poumon vert abrite un remarquable un écosystème où cohabitent crabes, tortues, hérons flamants roses, poissons renards, dugongs (sorte de lamantin), dauphins. Sur Jubail Island, des passerelles sur pilotis permettent également de découvrir à pied l’écosystème de la mangrove, sur 1 ou 2 kms.L’ Abu Dhabi Falcon Hospital est le plus grand hôpital pour faucons au monde, situé non loin de l’aéroport d’Abu Dhabi. 24 heures sur 24, dans un confort absolu, on y soigne et opère l’emblème aviaire d’Abu Dhabi. C’est une occasion unique pour découvrir l’histoire et l’importance de la fauconnerie aux E.A.U où, il y a à peine 60 ans, les faucons chassaient pour nourrir les familles. Si les temps ont changé le rapace continue à faire partie de la famille. C’est le seul animal autorisé à voyager en avion sans être emprisonné dans une cage. Le seul aussi à disposer d’un passeport avec sa race, son sexe, son pays d’origine, son niveau de protection et les tampons des pays visités.