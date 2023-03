L’émirat d’Abu Dhabi, une offre culturelle éblouissante et sans cesse enrichie

L’architectural Louvre Abu Dhabi, l'époustouflante Grande Mosquée Sheikh Zayed, le majestueux palais présidentiel Qasr Al Watan, sites iconiques et incontournables d’Abu Dhabi, y côtoient de nombreux forts reconvertis en musées, dans les villes d’Abu Dhabi et les villes oasis d’Al Ain et Liwa, ainsi que les traditions bédouines à vivre dans son désert. L’émirat cultive un esprit cosmopolite, prônant la tolérance entre peuples et religions innovant. Il vient encore de magnifiquement l’illustrer avec l’inauguration, le 17 février 2023, de la Maison d’Abraham sur l’île de Saadiyat, réunissant sur un même site une mosquée, une église, une synagogue et des espaces communs pour que toutes les confessions se rencontrent, ouverts à tous.



La ville Abu Dhabi est à la fois la capitale de l’émirat d’Abu Dhabi, et de la fédération des sept émirats formant les Émirats arabes unis voisins (E.A.U.). Elle est facile d’accès et offre un dépaysement total à seulement 7 heures de vol de Paris CDG (vols Etihad Airways quotidiens directs). Elle est idéalement située à 1h30 en voiture de Dubaï et d'Al Ain à la frontière avec le sultanat d'Oman. L’émirat est le plus riche et le plus grand des émirats ; il couvre 80% du territoire des E.A.U. et compte 70 % de désert et 700 km de littoral.