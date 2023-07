The Lux Collective ouvre son premier cinq étoiles à Zanzibar

" enthousiaste"

"exploiter ce boutique-hôtel balnéaire cinq étoiles, en rehaussant davantage son niveau de luxe et de service

"Cela marque le début de notre partenariat significatif dans la région de l'Afrique de l'Est, où le potentiel touristique est illimité. Nous sommes convaincus que ce partenariat élèvera notre marque phare de luxe, LUX*, tout en continuant à étendre notre développement à l'échelle mondiale »

LUX* Marijani Zanzibar deviendra un joyau à Zanzibar"

nous nous concentrerons sur des initiatives respectueuses de l'environnement et de la communauté locale afin de créer un avenir plus vert pour tous. »

Aux termes de cet accord,, un archipel de l'océan indien qui appartient à la République de Tanzanie.Avec la progression rapide des économies de l'Afrique de l'Est, l'arrivée de The Lux Collective à Zanzibar permettra à ce groupe hôtelier de renforcer la présence de sa marque sur un marché émergent important., sur une plage privée surplombant l'océan Indien,et estCet hôtel qui s'inspire de l'architecture et du design arabes modernes, offreainsi qu'unL'hôtel qui se présente comme une destination idéale pour les voyages d'affaires, de loisirs et les mariages, dispose de salles de réunion et de conférence. Ses restaurants proposent une cuisine internationale et locale et son spa promet des expériences de bien-être holistique sur-mesure. Paul Jones , Président-Directeur Général de The Lux Collective, se ditde s'être associé à ZK Venture Company à Zanzibar pour"., ajoute-t-il.De son côté, Natasha Manji, de ZK Venture Company, prédit que "et annonce : "