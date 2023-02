Appli mobile TourMaG



The Lux Collective : Jérémie de Fombelle, nouveau DG des ventes et du marketing Renforcer le positionnement du groupe hôtelier

The Lux Collective gère actuellement 16 resorts et hôtels à l'île Maurice, en Chine, aux Maldives et à l'île de la Réunion. Fort de vingt d'expériences dans la gestion hôtelière de luxe, le Français Jérémie de Fombelle sera chargé de renforcer le positionnement du groupe hôtelier singapourien.

Rédigé par PAULA BOYER le Mardi 14 Février 2023

Jérémie de Fombelle vient d'être nommé Directeur général des ventes et du marketing du groupe hôtelier The Lux Collective.



Passionné par l’hôtellerie, le Français est diplômé de Vatel International Business School.



Il avait auparavant suivi un cursus à l'Université de droit de Paris et des programmes d'études supérieures à l'Université Cornell.



Il a commencé sa carrière au Vietnam en 1999 à Victoria Hotels and Resorts, puis au Cambodge en 2002 en tant que Directeur Général de l'hôtel La Noria.



En 2005, il a été directeur général de Belmond La Résidence Phou Vao, l'hôtel le plus important du Laos à cette époque, puis de Belmond Napasai en Thaïlande en 2009 et de Belmond Jimbaran Puri Bali en Indonésie.



Il a également supervisé l'ouverture de l'hôtel Wanda Realm en Chine, du groupe Wanda.



Un groupe en pleine expansion En 2014, il s'est installé à l'île Maurice et est devenu directeur général de LUX* Le Morne.



Compte tenu de ses solides compétences en matière de leadership et de gestion, il a ensuite été nommé directeur général régional pour l'île Maurice et la Réunion pour LUX* Resorts & Hotels.



Désormais, en tant que directeur général des ventes et du marketing du groupe hôtelier The Lux Collective, il sera chargé, précise un communiqué du groupe, " de renforcer le positionnement de The Lux Collective en se concentrant sur des stratégies de sensibilisation pour le portefeuille de marques du groupe à travers le monde, tout en renforçant l'autonomie des collaborateurs ".



The Lux Collective ("TLC") est un groupe mondial d'hôtels de luxe dont le siège est à Singapour.



Il gère les marques LUX*, SALT, TAMASSA, SOCIO et Café LUX*. Les autres propriétés gérées par The Lux Collective comprennent Hôtel Le Récif sur l'île de la Réunion, ainsi que l'île privée des Deux Cocos à l'île Maurice.



The Lux Collective gère actuellement 16 resorts et hôtels à l'île Maurice, en Chine, aux Maldives et à l'île de la Réunion. Il a aussi 11 autres hôtels en cours de développement en Asie du Sud-Est, en Chine, en Europe et au Moyen-Orient.



Membre affilié d'IBL, un acteur économique majeur de l'océan Indien, et leader du « TOP 100 » des entreprises mauriciennes, IBL est actif dans des secteurs clés de l'économie mauricienne, représentant un portefeuille d'environ 300 filiales et sociétés associées.

