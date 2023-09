Jérémie de Fombelle, nouveau directeur général d'Esprit de France

La collection hôtelière Esprit de France accueillera, le 9 octobre prochain, Jérémie de Fombelle en tant que directeur général. Il succèdera àÂgé de 47 ans et originaire de Paris, Jérémie de Fombelle est diplômé de Vatel et d’un master en gestion hôtelière de l’Université de Cornell (États-Unis).Avant de rejoindre Esprit de France, il a étéIl avait précédemment occupé le poste de directeur général au sein d’établissements Belmond au Laos, en Thaïlande et en Indonésie, puis de directeur général pour les hôtels LUX* à la Réunion et l’Ile Maurice, et de directeur régional des opérations du même Groupe.