Que faire à Aix-en-Provence en 2023 ?

La visite de la ville d’Aix-en-Provence peut s’effectuer en une seule journée. Mais pour réussir cette escapade, l’accompagnement d’un guide est de mise. Ainsi, on peut connaître davantage l’histoire de cette cité provençale en visitant ses nombreux vestiges et monuments. Par exemple, il peut emmener les touristes au Mémorial des Milles, un endroit unique en son genre dédié à l’Éducation et la Culture. Toutefois, on vient surtout dans cette localité pour son prestigieux passé, son patrimoine, mais surtout pour ses décors cachés.: Où partir en janvier pour des vacances inoubliables ?Une virée à l’Hôtel de Caumont-Centre d’Art du quartier Mazarin est une étape incontournable lors de cette visite. La beauté de ce joyau du XVIIIe siècle marquera sûrement l’esprit des passionnés d’aventure et de découvertes. Sinon, on peut aussi faire un tour dans une confiserie ou d’une fabrique artisanale pour observer comment réaliser un Calisson, une des grandes spécialités d’Aix-en-Provence. Il s’agit d’un mélange de melons confits au parfum de fleur d’oranger et d’amandes. Comme veut la tradition, le calisson reçoit une bénédiction à chaque premier dimanche de septembre à l’édifice religieux de Saint-Jean-de-Malte. Enfin, après une longue journée de promenade, il est temps de faire une pause sur le Cours Mirabeau, un autre lieu d’histoire et de flânerie de la ville.